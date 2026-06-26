Quintela y la Cámara de la Construcción: impulso a proyectos que transformarán la provincia

Las autoridades de la Cámara de la Construcción de La Rioja se reunieron con el gobernador Ricardo Quintela para discutir la difícil situación del sector. Durante el encuentro, se presentaron propuestas para impulsar obras que ayuden a mantener las empresas locales y preservar los puestos de trabajo.
El presidente de la Cámara, Héctor Spallanzani, y el ingeniero Juan Manuel González expusieron el impacto de la paralización de la obra pública nacional en la actividad constructora de la provincia. Se plantearon alternativas de financiamiento y proyectos de pequeña y mediana escala para reactivar el sector, que atraviesa uno de sus momentos más críticos en años.
Los representantes del sector destacaron la importancia de incorporar a la mayor cantidad posible de empresas asociadas a la Cámara en estos nuevos proyectos. La buena disposición del gobernador fue valorada como un paso positivo para trabajar en conjunto en la búsqueda de soluciones que favorezcan el desarrollo de la construcción en La Rioja.