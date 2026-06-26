Viernes, 26 de Junio 2026
Política

Quintela y la Cámara de la Construcción: impulso a proyectos que transformarán la provincia

El sector de la construcción en La Rioja enfrenta una crisis severa, con una notable reducción del empleo. El gobernador Quintela se reunió con la Cámara de la Construcción para evaluar propuestas que reactivarían obras y preservarían puestos de trabajo. La colaboración es clave para un futuro sostenible.

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Las autoridades de la Cámara de la Construcción de La Rioja se reunieron con el gobernador Ricardo Quintela para discutir la difícil situación del sector. Durante el encuentro, se presentaron propuestas para impulsar obras que ayuden a mantener las empresas locales y preservar los puestos de trabajo.

El presidente de la Cámara, Héctor Spallanzani, y el ingeniero Juan Manuel González expusieron el impacto de la paralización de la obra pública nacional en la actividad constructora de la provincia. Se plantearon alternativas de financiamiento y proyectos de pequeña y mediana escala para reactivar el sector, que atraviesa uno de sus momentos más críticos en años.

Los representantes del sector destacaron la importancia de incorporar a la mayor cantidad posible de empresas asociadas a la Cámara en estos nuevos proyectos. La buena disposición del gobernador fue valorada como un paso positivo para trabajar en conjunto en la búsqueda de soluciones que favorezcan el desarrollo de la construcción en La Rioja.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial cámara de la construcción obras públicas empleo reactivación económica
TL;DR

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