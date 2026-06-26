Quintela y la Cámara de la Construcción: impulso a proyectos que transformarán la provincia

El sector de la construcción en La Rioja enfrenta una crisis severa, con una notable reducción del empleo. El gobernador Quintela se reunió con la Cámara de la Construcción para evaluar propuestas que reactivarían obras y preservarían puestos de trabajo. La colaboración es clave para un futuro sostenible.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Las autoridades de la Cámara de la Construcción de La Rioja se reunieron con el gobernador Ricardo Quintela para discutir la difícil situación del sector. Durante el encuentro, se presentaron propuestas para impulsar obras que ayuden a mantener las empresas locales y preservar los puestos de trabajo.

El presidente de la Cámara, Héctor Spallanzani, y el ingeniero Juan Manuel González expusieron el impacto de la paralización de la obra pública nacional en la actividad constructora de la provincia. Se plantearon alternativas de financiamiento y proyectos de pequeña y mediana escala para reactivar el sector, que atraviesa uno de sus momentos más críticos en años.

Los representantes del sector destacaron la importancia de incorporar a la mayor cantidad posible de empresas asociadas a la Cámara en estos nuevos proyectos. La buena disposición del gobernador fue valorada como un paso positivo para trabajar en conjunto en la búsqueda de soluciones que favorezcan el desarrollo de la construcción en La Rioja.