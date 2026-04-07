Reforma de la Ley de Glaciares: Diputados se preparan para la votación clave este miércoles

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El proyecto de modificación de la Ley de Glaciares ha avanzado en el Congreso, obteniendo dictamen favorable de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente y de Asuntos Constitucionales. La votación se llevará a cabo este miércoles a las 15 en la Cámara de Diputados.

Con un total de 37 adhesiones, el oficialismo logró la cantidad de firmas necesarias para continuar con el tratamiento del proyecto, que recibió el apoyo de legisladores de La Libertad Avanza, PRO, la Unión Cívica Radical y otros bloques provinciales. La oposición, por su parte, intentó presentar tres dictámenes alternativos, todos rechazados.

El objetivo de la reforma es modificar la Ley 26.639, que establece los presupuestos mínimos para la protección de glaciares. La iniciativa busca permitir actividades de exploración y explotación económica en zonas periglaciares que no tengan una función hídrica comprobable, eliminando la prohibición automática de actividades extractivas en estas áreas. Además, se pretende transferir más facultades a las provincias para definir qué zonas deben ser protegidas.

Desde organizaciones ambientalistas y la oposición se expresa preocupación por el impacto que esta modificación podría tener en las reservas naturales, señalando que la reforma podría poner en riesgo el medio ambiente.