Argentina e Israel fortalecen la cooperación con tres nuevos acuerdos estratégicos

El Instituto Municipal de Deportes avanza con el Programa de Deporte Regional Comunitario, promoviendo la actividad física en diferentes sectores de la comunidad. Esta iniciativa busca fomentar la participación activa de los vecinos en prácticas deportivas y recreativas.
Por otro lado, el CECAFMA está intensificando su desarrollo con el objetivo de consolidarse como un referente regional en formación pesquera y acuícola. Esta acción es fundamental para el fortalecimiento de capacidades en el área y el impulso de la economía local.
Además, el Municipio ha llevado los festejos del Mes de las Infancias a los barrios de Río Grande, buscando acercar las celebraciones a los niños y sus familias, promoviendo así la inclusión y participación de todos en las actividades programadas.