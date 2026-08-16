Lunes, 17 de Agosto 2026
Tecnología

Argentina e Israel fortalecen la cooperación con tres nuevos acuerdos estratégicos

El Municipio de Río Grande celebra el Mes de las Infancias con festejos en los barrios, fortaleciendo la integración comunitaria y el desarrollo social.

Natalia Romero
Natalia Romero Periodista Tecnología y Tendencias
Hace 1 día 1 min de lectura
Argentina e Israel fortalecen la cooperación con tres nuevos acuerdos estratégicos
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El Instituto Municipal de Deportes avanza con el Programa de Deporte Regional Comunitario, promoviendo la actividad física en diferentes sectores de la comunidad. Esta iniciativa busca fomentar la participación activa de los vecinos en prácticas deportivas y recreativas.

Por otro lado, el CECAFMA está intensificando su desarrollo con el objetivo de consolidarse como un referente regional en formación pesquera y acuícola. Esta acción es fundamental para el fortalecimiento de capacidades en el área y el impulso de la economía local.

Además, el Municipio ha llevado los festejos del Mes de las Infancias a los barrios de Río Grande, buscando acercar las celebraciones a los niños y sus familias, promoviendo así la inclusión y participación de todos en las actividades programadas.

Etiquetas: argentina deportes programa de deporte río grande formación pesquera acuícola
TL;DR

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Natalia Romero
Natalia Romero Periodista Tecnología y Tendencias

Periodista digital enfocada en tecnología, innovación y tendencias que transforman la vida cotidiana. Explora cómo los avances tecnológicos impactan en La Rioja y Argentina, desde conectividad rural hasta nuevas herramientas para emprendedores.

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