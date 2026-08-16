Argentina e Israel fortalecen la cooperación con tres nuevos acuerdos estratégicos

El Municipio de Río Grande celebra el Mes de las Infancias con festejos en los barrios, fortaleciendo la integración comunitaria y el desarrollo social.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Instituto Municipal de Deportes avanza con el Programa de Deporte Regional Comunitario, promoviendo la actividad física en diferentes sectores de la comunidad. Esta iniciativa busca fomentar la participación activa de los vecinos en prácticas deportivas y recreativas.

Por otro lado, el CECAFMA está intensificando su desarrollo con el objetivo de consolidarse como un referente regional en formación pesquera y acuícola. Esta acción es fundamental para el fortalecimiento de capacidades en el área y el impulso de la economía local.

Además, el Municipio ha llevado los festejos del Mes de las Infancias a los barrios de Río Grande, buscando acercar las celebraciones a los niños y sus familias, promoviendo así la inclusión y participación de todos en las actividades programadas.