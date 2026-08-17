Lunes, 17 de Agosto 2026
Tecnología

Desafíos de financiamiento en el agro: la tecnología no resuelve la producción

El acceso al financiamiento digital en el agro creció un 40% en el primer semestre de 2026, con más de 13.000 operaciones que sumaron US$715 millones. La digitalización está cambiando las reglas del juego, permitiendo a los productores acceder a créditos más ajustados a sus necesidades. ¿Cómo impactará esta evolución en la producción local?

Natalia Romero
Natalia Romero Periodista Tecnología y Tendencias
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Desafíos de financiamiento en el agro: la tecnología no resuelve la producción
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El acceso al financiamiento digital en el sector agropecuario argentino experimentó un notable crecimiento del 40% interanual durante la primera mitad de 2026. Este avance se traduce en más de 13.000 operaciones realizadas a través de la plataforma de Nera, con un total de aproximadamente US$715 millones financiados.

Sin embargo, el verdadero desafío radica en obtener estos créditos en el momento adecuado y a un costo accesible, alineado con los ciclos de producción. La digitalización de los productores ha sido rápida, pero el acceso a financiamiento a menudo ha estado limitado por sistemas obsoletos.

Una modalidad emergente, el crédito embebido, permite a los productores financiar sus compras dentro de las transacciones, acortando la brecha entre la necesidad de insumos y la solución financiera. Este enfoque es crucial, ya que los productores requieren conocer no solo las tasas de interés, sino también cómo estas condiciones se integran en su flujo de fondos.

Etiquetas: argentina economía agroindustria financiamiento crédito digital tecnología
TL;DR

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Natalia Romero
Natalia Romero Periodista Tecnología y Tendencias

Periodista digital enfocada en tecnología, innovación y tendencias que transforman la vida cotidiana. Explora cómo los avances tecnológicos impactan en La Rioja y Argentina, desde conectividad rural hasta nuevas herramientas para emprendedores.

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