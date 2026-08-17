Desafíos de financiamiento en el agro: la tecnología no resuelve la producción

El acceso al financiamiento digital en el agro creció un 40% en el primer semestre de 2026, con más de 13.000 operaciones que sumaron US$715 millones. La digitalización está cambiando las reglas del juego, permitiendo a los productores acceder a créditos más ajustados a sus necesidades. ¿Cómo impactará esta evolución en la producción local?

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El acceso al financiamiento digital en el sector agropecuario argentino experimentó un notable crecimiento del 40% interanual durante la primera mitad de 2026. Este avance se traduce en más de 13.000 operaciones realizadas a través de la plataforma de Nera, con un total de aproximadamente US$715 millones financiados.

Sin embargo, el verdadero desafío radica en obtener estos créditos en el momento adecuado y a un costo accesible, alineado con los ciclos de producción. La digitalización de los productores ha sido rápida, pero el acceso a financiamiento a menudo ha estado limitado por sistemas obsoletos.

Una modalidad emergente, el crédito embebido, permite a los productores financiar sus compras dentro de las transacciones, acortando la brecha entre la necesidad de insumos y la solución financiera. Este enfoque es crucial, ya que los productores requieren conocer no solo las tasas de interés, sino también cómo estas condiciones se integran en su flujo de fondos.