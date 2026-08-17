El acceso al financiamiento digital en el campo se incrementó un 40% en el primer semestre

El uso de herramientas digitales por parte de productores agropecuarios argentinos para financiar su capital de trabajo se aceleró en el primer semestre de 2026, según el Informe Nera. Esto podría transformar la forma en que acceden a recursos financieros.

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Durante el primer semestre de 2026, el uso de herramientas digitales por parte de los productores agropecuarios en Argentina ha aumentado notablemente. Esta información se presenta en la tercera edición del Informe Nera, que analiza las transacciones realizadas en una plataforma que conecta a los productores con entidades financieras.

El informe destaca cómo estas herramientas han facilitado el acceso a financiamiento para el capital de trabajo de los productores, reflejando una tendencia hacia la digitalización en el sector agropecuario. Este cambio permite optimizar las operaciones y mejorar la gestión de recursos en un contexto económico desafiante.