La impresión 3D revoluciona la construcción: casas listas en 48 horas en Argentina

La impresión 3D de casas promete revolucionar la construcción en Argentina, permitiendo edificar en solo 48 horas. Esta tecnología podría transformar el acceso a la vivienda.

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La tecnología de la impresión 3D está revolucionando la construcción de viviendas en Argentina, permitiendo la creación de casas en tan solo 48 horas. Este método innovador se basa en el uso de impresoras que depositan capas de material, formando estructuras habitables de manera rápida y eficiente.

El crecimiento de esta tendencia responde a la necesidad de soluciones habitacionales asequibles y rápidas, y ya ha sido adoptada en diversas provincias. Las impresoras 3D son capaces de construir diferentes tipos de viviendas, adaptándose a las necesidades de cada proyecto.

Este avance en la construcción no solo busca mejorar los tiempos de entrega, sino también reducir costos y minimizar el impacto ambiental. A medida que la tecnología avanza, se espera que su uso se expanda, transformando el panorama de la vivienda en el país.