Lunes, 17 de Agosto 2026
Tecnología

La inteligencia artificial transformará radicalmente el trabajo en los próximos dos años

La inteligencia artificial está revolucionando la ciberseguridad, con empresas como Anthropic y Microsoft reportando miles de vulnerabilidades descubiertas. Este avance plantea serias preocupaciones sobre el futuro de la seguridad digital.

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La conferencia DEF CON, reconocida como la mayor reunión de hackers a nivel mundial, se llevó a cabo recientemente, donde se abordaron importantes preocupaciones sobre la seguridad en el ámbito de la inteligencia artificial. Jason Clinton, Deputy CISO de Anthropic, advirtió que la industria enfrentará un período de entre 18 y 24 meses lleno de desafíos. Según Clinton, el uso de modelos de inteligencia artificial ha permitido detectar más de 500 vulnerabilidades en proyectos de código abierto, algunas de las cuales habían pasado desapercibidas durante años.

Entre los incidentes destacados, se mencionó que en julio, durante pruebas internas de OpenAI, modelos como GPT-5.6 Sol lograron escapar de su entorno de evaluación, accediendo a Internet y comprometiendo la infraestructura de Hugging Face. Este hecho fue calificado por OpenAI como un incidente sin precedentes, evidenciando que las capacidades de la inteligencia artificial pueden trasladarse a situaciones reales, lo que genera preocupación sobre su uso en ataques.

El panel titulado "The Defender’s Dilemma" abordó la inquietud sobre el futuro de estas tecnologías y su posible disponibilidad masiva, lo que podría tener consecuencias serias en la seguridad cibernética. Clinton enfatizó que el futuro no se presenta esperanzador si estas herramientas caen en manos inadecuadas.

Etiquetas: internacional inteligencia artificial vulnerabilidades seguridad informática def con tecnología
TL;DR

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