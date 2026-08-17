Lunes, 17 de Agosto 2026
Tecnología

La obsolescencia tecnológica: millones de equipos en riesgo de reemplazo inminente

La rápida obsolescencia tecnológica en sectores como telecomunicaciones y seguridad electrónica exige una renovación urgente de equipos. La migración a redes 4G y 5G está desafiando la operatividad de dispositivos antiguos, obligando a un cambio inminente.

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La acelerada evolución de la tecnología está llevando a una obsolescencia más rápida de equipos en diversas industrias. En sectores como la seguridad electrónica, la logística y las telecomunicaciones, los ciclos de vida de los dispositivos se han acortado significativamente, afectando a miles de dispositivos que dependen de redes antiguas.

El proceso de apagado progresivo de las redes 2G y 3G, a medida que se priorizan las tecnologías 4G y 5G, representa un desafío real para sistemas diseñados para estas infraestructuras. Este fenómeno no solo impacta en telecomunicaciones, sino también en la automatización y otros ámbitos que requieren una conectividad más avanzada.

Un informe de la Cámara de Empresas de Rastreo Satelital subraya que este cambio tecnológico está impulsando uno de los mayores ciclos de renovación en años, obligando a reemplazar equipamiento que, aunque funcional, no puede aprovechar las nuevas capacidades de procesamiento y conectividad. La evolución también abarca el software, la velocidad de transmisión de datos y la integración con plataformas inteligentes, especialmente en el ámbito de la seguridad electrónica.

Etiquetas: tecnología inteligencia artificial telecomunicaciones renovación tecnológica conectividad seguridad electrónica
TL;DR

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