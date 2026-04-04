Domingo, 5 de Abril 2026
Inundaciones en el AMBA: cortes de luz afectan a 16.000 usuarios en Buenos Aires
Clima

Inundaciones en el AMBA: cortes de luz afectan a 16.000 usuarios en Buenos Aires

Un temporal severo en el Área Metropolitana de Buenos Aires dejó más de 16.000 hogares sin electricidad y causó graves inundaciones. Se prevén más lluvias y ráfagas de viento hoy.

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Un fuerte temporal de lluvia, granizo y vientos de hasta 100 kilómetros por hora ha causado estragos en el Área Metropolitana de Buenos Aires, dejando calles inundadas y vehículos sumergidos. Este fenómeno meteorológico ha interrumpido el suministro eléctrico, afectando a más de 16.000 hogares en la región, según los informes de las empresas Edesur y Edenor.

Las localidades de Ezeiza y Lomas de Zamora fueron particularmente impactadas, con 70 milímetros de agua cayendo en solo una hora. En Escobar, los vientos generaron daños significativos, incluyendo voladuras de techos y estallidos de vidrieras en comercios. Quilmes también enfrenta una situación crítica, con inundaciones que han cubierto automóviles y arrastrado árboles.

Las autoridades han instado a los vecinos a permanecer en sus hogares mientras los equipos de Defensa Civil y otros servicios trabajan en la recuperación de las áreas afectadas. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta amarilla, pronosticando más precipitaciones y ráfagas en las próximas horas.

Etiquetas: argentina clima temporal inundaciones área metropolitana servicio meteorológico nacional
TL;DR

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