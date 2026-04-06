Precaución en Ruta 60: Vialidad Nacional advierte sobre condiciones peligrosas por derrumbes

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Vialidad Nacional ha emitido un alerta para los conductores que transiten por la Quebrada de La Cébila, debido a las inclemencias climáticas que han provocado derrumbes menores en la Ruta Nacional 60. Este tramo es crucial para la conexión entre las provincias de Catamarca y La Rioja. Las persistentes lluvias han afectado la visibilidad en la zona, lo que incrementa los riesgos para quienes transitan por allí.

Se solicita a los automovilistas que adopten medidas de seguridad, como reducir la velocidad, evitar maniobras de sobrepaso y circular con las luces bajas y faros antiniebla encendidos. Las autoridades advierten que es recomendable evitar el tránsito en este sector durante la noche mientras las condiciones climáticas sean adversas.

La situación actual destaca la importancia de la precaución en este recorrido. Las lluvias recientes han tenido un impacto considerable en la infraestructura vial, lo que requiere la colaboración de los conductores para garantizar su seguridad y la de los demás. El Gobierno provincial está monitoreando la situación y recomienda seguir las indicaciones de las autoridades locales a través de sus canales oficiales.