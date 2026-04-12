Domingo, 12 de Abril 2026
Argentina asegura su lugar en el Mundial Sub 17 tras empatar con Bolivia
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Argentina asegura su lugar en el Mundial Sub 17 tras empatar con Bolivia

La Selección Argentina Sub 17 empató 1-1 con Bolivia y se clasificó al Mundial que se disputará en Qatar. Este logro resalta el crecimiento del fútbol juvenil en el país.

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La Selección Argentina Sub 17 avanzó a las semifinales del Sudamericano y aseguró su clasificación al Mundial que se celebrará en Qatar en noviembre. Esto fue posible tras empatar 1-1 con Bolivia en el partido correspondiente a la fecha 5 del torneo. El resultado se hizo favorable tras la derrota de Venezuela ante Brasil.

Desde el inicio del encuentro, la Albiceleste mostró un claro dominio. Franco Salinas abrió el marcador al comienzo del segundo tiempo, pero el equipo boliviano logró igualar el partido a cinco minutos del final, gracias a un gol de Nabil Nacif. Este empate generó preocupación en el banco argentino, aunque finalmente fue suficiente para asegurar el segundo puesto de su grupo.

Este avance al Mundial Sub 17 es significativo para el fútbol juvenil en Argentina, destacando el crecimiento en el desarrollo de nuevos talentos que podrían integrar la selección mayor en el futuro. Con la vista en las semifinales, el equipo dirigido por Placente intentará seguir demostrando su potencial en el ámbito internacional.

Etiquetas: argentina fútbol mundial sub 17 sudamericano sub 17 clasificación deportes
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