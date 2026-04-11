BMX en La Rioja: expectativas crecen para la segunda fecha del torneo anual

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Este sábado, la Asociación Riojana de Bicicross llevará a cabo la segunda fecha del Campeonato Anual de BMX en la Pista "Marcial Cáceres", a partir de las 17.00. La jornada comenzará con entrenamientos oficiales a las 16.00, seguidos de las mangas clasificatorias, que son cruciales para definir quiénes participarán en las finales.

Este campeonato, que consta de un total de ocho fechas, culminará el 7 de noviembre. Además, se programará un Petit Torneo en mayo, junio y agosto de 2026, intercalando estas competiciones con las del campeonato anual. La última jornada del campeonato servirá como preliminar para el Argentino, que se realizará en La Rioja.

La popularidad del BMX ha ido en aumento, atrayendo a jóvenes competidores y fomentando el desarrollo de este deporte en la región. Se anticipa la participación de ciclistas de diversas localidades de La Rioja y otras provincias, fortaleciendo así la comunidad ciclista y promoviendo un ambiente de camaradería entre los participantes y sus familias.