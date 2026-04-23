Boca Juniors busca mantener el liderazgo en el Torneo Apertura ante Defensa y Justicia

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Hoy se lleva a cabo la última jornada del Torneo Apertura, con el partido entre Defensa y Justicia y Boca Juniors, a las 20 horas en el estadio Norberto Tito Tomaghello. El árbitro designado es Andrés Gariano, asistido por Silvio Trucco en el VAR. La transmisión será a través de ESPN Premium.

Boca Juniors llega con confianza tras su victoria en el superclásico ante River Plate, donde ganó 1-0 gracias a un gol de Leandro Paredes. Actualmente, ocupa el tercer lugar en la tabla con 24 puntos. Una victoria podría catapultarlo al primer puesto, dependiendo de los resultados de Estudiantes y Vélez. Los hinchas xeneizes podrán acompañar al equipo, ya que se habilitaron las entradas para la visita.

El director técnico Claudio Úbeda realizará una rotación significativa, descansando a diez jugadores titulares. Solo Leandro Brey se mantendrá en el once inicial, mientras que la defensa alternativa buscará sumar minutos. Defensa y Justicia, por su parte, busca revertir su mala racha, después de sufrir tres derrotas consecutivas, ocupando actualmente la octava posición con 19 puntos.