Boca Juniors y Independiente no se sacan ventajas: el Superclásico a la vista

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En un emocionante encuentro en la Bombonera, Boca Juniors y Independiente empataron, en un partido marcado por un homenaje al exentrenador Miguel Ángel Russo, quien cumplió 70 años. El Rojo comenzó sorprendiendo con un gol de Matías Abaldo a los ocho minutos, aprovechando que Boca presentó un equipo alternativo con 11 cambios.

Durante el primer tiempo, el arquero Rodrigo Rey fue clave para Independiente, destacándose con varias atajadas. Sin embargo, su arco se vio vulnerado en la última jugada del primer tiempo, donde Milton Giménez convirtió un penal polémico. En la segunda mitad, Rey volvió a brillar al detener un mano a mano ante Miguel Merentiel, la jugada más clara del complemento.

Boca Juniors se prepara para su próximo desafío en la Copa Libertadores, enfrentando a Barcelona de Ecuador este martes a las 21. Además, el domingo, se medirá contra River Plate en una nueva versión del Superclásico a las 17. Por su parte, Independiente se centrará en la competencia local, comenzando su preparación para el duelo contra Defensa y Justicia el sábado 18 de abril a las 19:30 en Avellaneda.