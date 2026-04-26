Colapinto brilla en Buenos Aires, pero su auto se incendia en pleno evento

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El regreso de un Fórmula 1 a Buenos Aires atrajo a más de 600 mil personas este domingo, donde el piloto argentino Franco Colapinto condujo un Lotus E20 y la emblemática Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio. Este evento, que se llevó a cabo en el circuito callejero de Palermo, marcó el primer recorrido oficial de un monoplaza de la máxima categoría en la capital en catorce años.

Durante la exhibición, que duró más de seis horas, Colapinto realizó maniobras extremas, incluyendo una última vuelta con el Lotus E20 en la que el vehículo terminó con los caños de escape en llamas. A pesar del incidente que requirió la intervención de los mecánicos, el piloto se mostró emocionado y agradecido por la oportunidad de representar a su país. “Fue un gran día, personalmente lo disfruté un montón”, declaró.

El evento también contó con la presencia de figuras nacionales y espectáculos musicales. Colapinto, emocionado, destacó la importancia de la jornada y la conexión con sus aficionados, mientras compartía momentos con ídolos de su club, Boca Juniors, como Leandro Paredes y Miguel Merentiel.