Colapinto, el primer argentino en competir en F1, se presenta en Palermo

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A horas de la gran fiesta del automovilismo en Palermo, se presentó el auto que utilizará Franco Colapinto, un Lotus E20 de 2012. Este evento marca el regreso de la Fórmula 1 a la Ciudad después de 14 años, y se espera la asistencia de medio millón de fanáticos.

Colapinto será el primer argentino en conducir un auto de F1 por las calles porteñas, realizando cuatro salidas al circuito. La primera de estas salidas comenzará a las 12:45, y las siguientes serán a las 14:30, 15:15 y la última a las 15:55 en un bus descapotable. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó la importancia del evento como una celebración del deporte y la cultura de la Ciudad.

El recorrido del circuito incluirá la Avenida Libertador y parte de la Avenida Sarmiento. Desde las 9 de la mañana, vecinos y turistas podrán acceder al evento, que contará con dos grandes escenarios en plaza Seeber y plaza Sicilia, donde se presentará la Orquesta Sinfónica de la Ciudad y habrá DJs. No se permitirá acampar ni la venta ambulante en la zona.