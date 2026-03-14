El Provincial de Clubes en juego: duelo decisivo entre Los Andes y Andino

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Este domingo, Los Andes y Andino Sport Club se enfrentarán en un partido decisivo para sus aspiraciones de avanzar en el Provincial de Clubes, correspondiente al Grupo A. El encuentro comenzará a las 17.00 en la cancha del Naranja, con el árbitro Miguel Barahona de Chilecito y sus asistentes Adrián Navarro y Raúl Barrionuevo.

Ambos equipos llegan a este choque sin haber logrado sumar tres puntos en sus anteriores presentaciones. Hasta ahora, han registrado empates con Tiro Federal de Chamical y derrotas ante Ferroviario de Milagro, líder del grupo. La victoria es crucial para ambos, ya que podría mejorar sus perspectivas en las revanchas.

La paridad en la tabla de posiciones añade presión al encuentro, donde un error podría ser decisivo para la clasificación. La hinchada de Los Andes confía en que su equipo pueda revertir la situación frente a un Andino que también busca su primer triunfo. Este partido, considerado un clásico regional, promete ser intenso y atraer el apoyo fervoroso de los seguidores de ambos clubes.