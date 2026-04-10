Empate sin goles en el duelo de defensores: Chilecito e Independiente no se sacan ventajas

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En la novena fecha de la Zona D del Torneo Provincial de Clubes, Defensores de la Plata de Chilecito no logró obtener la victoria, empatando 0-0 contra Independiente de Guandacol. A pesar de estar igualado con Deportivo Malanzán en la cima de la tabla, el equipo local dejó pasar una oportunidad clave para liderar en solitario.

Desde el comienzo del partido, Defensores mostró un juego ofensivo, creando más de seis oportunidades de gol. Sin embargo, la falta de puntería y la destacada actuación del arquero Enzo Páez, quien se convirtió en la figura del encuentro, impidieron que el equipo se adelantara en el marcador. En la primera mitad, el equipo local dominó los primeros quince minutos, presionando intensamente al rival.

En la segunda parte, a pesar de que Defensores continuó generando chances, incluyendo un remate de Ramiro Morales que dio en el travesaño, el gol fue esquivo. Los visitantes se quedaron con diez jugadores tras la expulsión de Javier Brizuela y Doria, lo que intensificó el asedio del equipo chileciteño. Este fin de semana, Defensores tendrá fecha libre, mientras que otros equipos de la zona disputarán sus partidos.