Domingo, 26 de Abril 2026
Empate sin goles en La Plata: estudiantes y Talleres no se sacan diferencias
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Empate sin goles en La Plata: estudiantes y Talleres no se sacan diferencias

Estudiantes de La Plata y Talleres empataron 0-0 en un partido de la fecha 16 del Torneo Apertura 2026. Con este resultado, Estudiantes alcanza los 28 puntos en la cima de la Zona A. El encuentro fue marcado por pocas oportunidades de gol y un dominio creciente del equipo local.

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El partido entre Estudiantes de La Plata y Talleres finalizó en un empate 0-0, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura 2026, disputado en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi. Este resultado permite al equipo platense alcanzar la cima de la Zona A con 28 puntos, mientras que Talleres se mantiene en la cuarta posición.

Ambos equipos comenzaron el encuentro con intensidad, pero las oportunidades para marcar fueron escasas. En los primeros minutos, Diego Valoyes fue anulado por fuera de juego y las imprecisiones del equipo local, dirigido por el Cacique Medina, limitaban su potencial ofensivo. Sin embargo, a medida que avanzó el partido, Estudiantes generó más peligro, encontrando espacios especialmente por las bandas.

A lo largo del primer tiempo, Facundo Farías y Mikel Amondarain tuvieron oportunidades claras, aunque ambos remates fueron detenidos por el arquero Guido Herrera. En el segundo tiempo, el ritmo del partido se mantuvo, con cambios tácticos por parte de ambos entrenadores en busca de un gol que no llegó, dejando el marcador en cero al final del encuentro.

Etiquetas: estudiantes de la plata talleres fútbol torneo apertura liga profesional deportes
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