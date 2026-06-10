La creación del Museo Monseñor Angelelli: un paso hacia la memoria histórica en La Rioja

El convenio para el Museo Monseñor Enrique Angelelli fue firmado por autoridades provinciales y eclesiásticas, buscando preservar su legado y fomentar el diálogo cultural en La Rioja. Este espacio se proyecta como un centro de memoria histórica y actividades educativas, enriqueciendo así la oferta cultural de la ciudad.

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La firma del convenio para la creación del Museo Monseñor Enrique Angelelli representa un hito significativo en la preservación de la memoria histórica y cultural de la región. Este acuerdo fue firmado por el Secretario General de la Gobernación, Armando "Ricki" Herrera; la Secretaria de Cultura, Patricia Herrera; y el Obispo de La Rioja, Dante Braida, junto con representantes municipales.

El museo se propondrá como un centro para resguardar el patrimonio documental y personal de Monseñor Angelelli, buscando ser un espacio de encuentro para mantener viva su obra y su mensaje sobre derechos humanos y justicia social. Los funcionarios presentes durante el acto enfatizaron la importancia de "seguir construyendo con memoria e identidad".

Este proyecto no solo conservará documentos, sino que también promoverá actividades culturales y educativas que inviten a la reflexión sobre el pasado reciente de Argentina. La comunidad ha recibido la iniciativa con entusiasmo, viéndola como una oportunidad para enriquecer la oferta cultural de la ciudad.

La creación del museo también se enmarca en un creciente interés por preservar la memoria histórica en La Rioja, donde diversas organizaciones han trabajado para rescatar historias significativas. Con este convenio, se establece un compromiso entre el Gobierno provincial, la Iglesia y la comunidad para avanzar en este importante proyecto.