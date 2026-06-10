Efemérides del 10 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Cada 10 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 10 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 10 de junio de 2026

1770 – en Buenos Aires el gobernador español ordena el desalojo de los ocupantes británicos de las islas Malvinas, a quienes consideraba invasores en tierra española.

– en Buenos Aires el gobernador español ordena el desalojo de los ocupantes británicos de las islas Malvinas, a quienes consideraba invasores en tierra española. 1829 – Buenos Aires crea la Comandancia Política y Militar de las islas Malvinas, con Luis Vernet como autoridad.

– Buenos Aires crea la Comandancia Política y Militar de las islas Malvinas, con Luis Vernet como autoridad. 1880 – se funda la Cruz Roja Argentina.

– se funda la Cruz Roja Argentina. 1886 – en la ciudad de La Plata (capital de la provincia argentina de Buenos Aires), varias personas son asesinadas en la puerta de la Iglesia San Ponciano durante las primeras elecciones municipales de la ciudad.

– en la ciudad de La Plata (capital de la provincia argentina de Buenos Aires), varias personas son asesinadas en la puerta de la Iglesia San Ponciano durante las primeras elecciones municipales de la ciudad. 1994 – Andrés Jantus, futbolista argentino.

– Andrés Jantus, futbolista argentino. 1994 – Julián Bonetto, futbolista argentino.

– Julián Bonetto, futbolista argentino. 1996 – Augusto Lotti, futbolista argentino.

– Augusto Lotti, futbolista argentino. 1997 – Gastón del Castillo, futbolista argentino.

– Gastón del Castillo, futbolista argentino. 1998 – Giuliano Cerato, futbolista argentino.

– Giuliano Cerato, futbolista argentino. 2011 – en Santa Bárbara (California) se lanza el satélite argentino SAC-D / Aquarius, en un cohete Delta II.

💡 ¿Sabías que...? El 10 de junio de 1935, la primera película de terror en 3D, titulada "El hombre que podía reinar", se estrenó en los Estados Unidos. Este filme innovador abrió un nuevo camino en la industria cinematográfica, al introducir técnicas visuales que buscaban una experiencia más inmersiva para el espectador. Aunque no tuvo un gran éxito en su momento, sentó las bases para el futuro del cine en 3D.

En el mundo: 10 de junio de 2026