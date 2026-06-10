Efemérides del 10 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 10 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 10 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 10 de junio de 2026
- 1770 – en Buenos Aires el gobernador español ordena el desalojo de los ocupantes británicos de las islas Malvinas, a quienes consideraba invasores en tierra española.
- 1829 – Buenos Aires crea la Comandancia Política y Militar de las islas Malvinas, con Luis Vernet como autoridad.
- 1880 – se funda la Cruz Roja Argentina.
- 1886 – en la ciudad de La Plata (capital de la provincia argentina de Buenos Aires), varias personas son asesinadas en la puerta de la Iglesia San Ponciano durante las primeras elecciones municipales de la ciudad.
- 1994 – Andrés Jantus, futbolista argentino.
- 1994 – Julián Bonetto, futbolista argentino.
- 1996 – Augusto Lotti, futbolista argentino.
- 1997 – Gastón del Castillo, futbolista argentino.
- 1998 – Giuliano Cerato, futbolista argentino.
- 2011 – en Santa Bárbara (California) se lanza el satélite argentino SAC-D / Aquarius, en un cohete Delta II.
El 10 de junio de 1935, la primera película de terror en 3D, titulada "El hombre que podía reinar", se estrenó en los Estados Unidos. Este filme innovador abrió un nuevo camino en la industria cinematográfica, al introducir técnicas visuales que buscaban una experiencia más inmersiva para el espectador. Aunque no tuvo un gran éxito en su momento, sentó las bases para el futuro del cine en 3D.
En el mundo: 10 de junio de 2026
- 671 – El emperador Tenji de Japón introduce un reloj de agua (clepsidra) llamado Rokoku. El instrumento, que mide el tiempo e indica las horas, se instala en la capital, Ōtsu.
- 1190 – El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico I Barbarroja se ahoga en el río Salef, mientras dirigía un ejército a Jerusalén, durante la Tercera Cruzada.
- 1225 – El papa Honorio III emite la bula Vineae Domini Custodes, en la que aprueba la misión de los frailes dominicos en Marruecos.
- 1329 – Batalla de Pelecano entre el Imperio Romano Oriental y el joven Imperio Otomano
- 1510 – en Sevilla (España), la Casa de Contratación recibe su primer estatuto, gracias al cual ve ampliadas las prerrogativas iniciales.
- 1523 – Copenhague es rodeada por el ejército de Federico I de Dinamarca, ya que la ciudad no lo reconoce como sucesor de Cristián II de Dinamarca.
- 1539 – en la bahía del Espíritu Santo (actual Tampa, en el estado de Florida) desembarca el conquistador español Hernando de Soto junto a 600 hombres.
- 1539 – en el Nuevo Mundo, se da la llegada de la primera imprenta, concesionada por la Corona al impresor alemán Juan Cromberger y al oficial italiano Juan Pablos.
- 1569 – los exploradores neerlandeses Willem Barents y Jacob van Heemskerk descubren la Isla del Oso.
- 1647 – en la bahía de Manila (Filipinas) —en el transcurso de la guerra de los Ochenta Años— se libra la batalla del Puerto de Cavite.
- 1682 – en el suroeste de Connecticut (Estados Unidos) sucede el primer tornado que queda registrado en la historia de ese país.
- 1770 – en Buenos Aires el gobernador español ordena el desalojo de los ocupantes británicos de las islas Malvinas, a quienes consideraba invasores en tierra española.
- 1776 – el Congreso de Filadelfia aprueba la Declaración de Independencia de los Estados de la Unión.
- 1781 – en la ciudad de Guatemala se funda el colegio San José de los Infantes.
- 1793 – se inaugura el Jardín de las Plantas en París, un año después, se convierte en el primer zoológico público .
- 1795 – en la iglesia de Santa Margarita de París se entierra en una fosa común el cadáver del rey Luis XVII.
- 1829 – Buenos Aires crea la Comandancia Política y Militar de las islas Malvinas, con Luis Vernet como autoridad.
- 1829 – tiene lugar, la primera regata entre las universidades de Oxford y Cambridge en el río Támesis en Londres.
- 1834 – en Perú, Luis José de Orbegozo promulga la cuarta Constitución.
- 1836 – en la región sur de la bahía de San Francisco (California) a las 15:30 sucede un terremoto de magnitud 6,5 en la escala sismológica de Richter (MI según Bakun, 1999). No se registran víctimas.
- 1843 – en Oaxaca (México), la población de Huajuapan de León es elevada a la categoría de «heroica villa».
- 1849 – en Paraguay, los militares ocupan las misiones jesuíticas.
- 1865 – en Múnich (Alemania) se estrena la ópera Tristán e Isolda, de Richard Wagner.
- 1870 – en el estado de Ohio (Estados Unidos), John Davidson Rockefeller y dos socios más fundan la Standard Oil of Ohio.
- 1880 – se funda la Cruz Roja Argentina.
- 1886 – en la ciudad de La Plata (capital de la provincia argentina de Buenos Aires), varias personas son asesinadas en la puerta de la Iglesia San Ponciano durante las primeras elecciones municipales de la ciudad.
- 1898 – en Cuba —en el marco de la guerra hispano-estadounidense— desembarcan los soldados de marina estadounidenses.
- 1907 – en París, Auguste Lumière presenta la fotografía en color.
- 1916 – Husayn ibn Ali (jerife de La Meca) declaró la rebelión árabe contra los otomanos sobre Palestina para crear un estado árabe unificado desde Alepo hasta Adén.
- 1933 – Mariano Barberán y Joaquín Collar Serra inician la travesía del Atlántico a bordo del avión Cuatro Vientos
- 1935 – se funda la asociación Alcohólicos Anónimos.
- 1940 – en Roma, Italia declara la guerra a Gran Bretaña y Francia.
- 1944 – en Londres cae el primer cohete-bomba V-1 lanzado desde la Alemania nazi.
- 1944 – Matanza de Oradour-sur-Glane de civiles indefensos, mientras tenía lugar la Batalla de Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Símbolo de los crímenes de guerra cometidos en Francia durante la ocupación nazi y el régimen colaboracionista de Vichy.
- 1948 – A las 12:45 se da la primera emisión de televisión realizada en España
- 1958 – en el atolón Bikini (islas Marshall, en medio del océano Pacífico), Estados Unidos detona su bomba atómica Maple, de 213 kilotones. Es un éxito, ya que se logra el 89 % de la fisión predicha. Es la 15.ª de las 35 bombas de la operación Hardtack I, y la bomba n.º 136 de las 1127 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1967 – fin de la guerra de los Seis Días con la victoria del ejército israelí sobre la alianza árabe.
- 1967 – la canción «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band», de la banda británica The Beatles alcanza el número 1 de la lista UK Albums Chart.
- 1971 – en la Ciudad de México sucede la Matanza del Jueves de Corpus. Los «Halcones» (un grupo de élite del Ejército Mexicano, entrenado con apoyo del gobierno de Estados Unidos) reprimen manifestaciones estudiantiles. Asesinan a 120 estudiantes.
- 1972 – en México, se inaugura la tercera ampliación de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México, de Tacubaya a Observatorio, cerrando así el recorrido de la Línea 1 del Metro (al poniente) y concluyendo la primera etapa de construcción del Metro de la Ciudad de México, iniciadas desde 1967.
- 1977 – en Estados Unidos, Apple Computer presenta la Apple II.
- 1984 – en Amritsar (India), el Ejército Indio ataca el Templo Dorado de los sijs. Asesinan a unas 700 personas.
- 1985 – Israel retira sus efectivos militares de Líbano.
- 1990 – en Perú Alberto Fujimori derrota al escritor Mario Vargas Llosa en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
- 1998 – en Francia se inaugura el Mundial de Fútbol.
- 2007 – en el circuito de Gilles Villeneuve (en Canadá) Lewis Hamilton gana su primera carrera en la Fórmula 1.
- 2011 – en Santa Bárbara (California) se lanza el satélite argentino SAC-D / Aquarius, en un cohete Delta II.
- 2023 – En Estambul se disputa la final de la Liga de Campeones de la UEFA, siendo victorioso el Manchester City FC inglés ante el Inter de Milán italiano por un gol a cero.