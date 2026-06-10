Investigación por abuso sexual en La Rioja: se analizan dos casos en Asuntos Juveniles

Las autoridades de Asuntos Juveniles investigan dos casos de abuso sexual en la capital provincial, uno de ellos relacionado con un exalumno. Se están analizando pruebas contradictorias y se han activado protocolos de asistencia. La seguridad prioriza la protección de las víctimas.

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Las investigaciones judiciales en torno a dos casos de abuso sexual han generado preocupación en la comunidad de la capital provincial. Las autoridades de Asuntos Juveniles están trabajando en estos casos, que involucran a menores como víctimas. Uno de los incidentes se originó a fines del mes pasado, cuando una madre presentó una denuncia tras el relato de su hija, quien fue abordada por un sujeto en la espera del transporte público.

El comisario Lucas Montes, a cargo de la División de Asuntos Juveniles, informó que el sospechoso, un exalumno del Colegio 2, habría obligado a la menor a trasladarse a una vivienda abandonada en calle Jujuy bajo amenazas. Sin embargo, se han encontrado inconsistencias entre las pruebas fílmicas y el testimonio de la víctima, lo que ha dificultado el avance de la causa. En respuesta, se ha activado un protocolo de asistencia y se está trabajando en la contención psicológica de la menor.

En otro caso, se ha identificado a un conductor de la aplicación Maxim, acusado de abuso contra una menor. La policía logró localizar al chofer y se notificó a la Justicia, que ya ha implementado medidas de protección para la víctima. Desde el área de Asuntos Juveniles enfatizaron la importancia de seguir un protocolo interinstitucional en cada denuncia de esta naturaleza.