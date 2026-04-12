Domingo, 12 de Abril 2026
Éxito rotundo de los hermanos Calivar en el festival de boxeo de Catamarca
Deportes

Éxito rotundo de los hermanos Calivar en el festival de boxeo de Catamarca

Victorias destacadas de los hermanos Calivar en un festival de boxeo en Catamarca, donde Marcelo y Rolando se impusieron en sus respectivas categorías, evidenciando el crecimiento del boxeo en la región. ¿Qué eventos se avecinan para estos talentos locales?

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El festival boxístico realizado en Catamarca destacó las actuaciones de los boxeadores riojanos Marcelo y Rolando Calivar, quienes lograron victorias en sus respectivas categorías. Organizado por Agüero Promotions y supervisado por la Federación Catamarqueña de Boxeo, el evento se desarrolló en el Poli de las 920 viviendas de la ciudad catamarqueña.

Marcelo Calivar se impuso por puntos ante el local Josué Aguilar en la categoría hasta 64 kg, mientras que Rolando venció a Walter Navarro en la divisional hasta 69 kg, también por puntos. Durante el combate de Rolando, se destacó que logró derribar a su oponente en el último instante de la primera vuelta, aunque Navarro ofreció una dura resistencia en el segundo asalto.

Estos triunfos subrayan el crecimiento del boxeo en la región y la importancia de eventos como el de Catamarca para impulsar nuevas promesas en este deporte. La comunidad boxística local se muestra optimista ante la posibilidad de más competencias donde los atletas puedan mostrar su talento y habilidades.

Etiquetas: catamarca boxeo hermanos calivar deportes la rioja
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