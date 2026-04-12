Domingo, 12 de Abril 2026
Famatina se prepara para la segunda fecha del Torneo de Otoño de ciclismo este domingo
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Famatina se prepara para la segunda fecha del Torneo de Otoño de ciclismo este domingo

Este domingo 12, el Campeonato Otoño 2026 de Ciclismo Rutero se llevará a cabo en Famatina, con un circuito de 6 km y una gran participación esperada. La competencia busca fortalecer la comunidad y fomentar el turismo local.

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Este fin de semana, el departamento Famatina será el escenario de la segunda fecha del Campeonato Otoño 2026 de Ciclismo Rutero, organizado por la Asociación de Ciclismo del Oeste Riojano (ACOR). La competencia comenzará el domingo 12 a las 9.30, con la concentración de los ciclistas en el ingreso a la ciudad, específicamente en el bulevar del monumento al indio.

Los participantes recorrerán un circuito de 6 kilómetros por vuelta, con la llegada en la plaza principal San Martín. Se anticipa una gran participación, reflejando el entusiasmo que ha suscitado el torneo en la comunidad ciclista de la región. La primera fecha, realizada en Sañogasta, destacó a ciclistas como Agustín Tarifa, Ángel Granillo y Yamil Fuentes, quienes se consagraron en sus respectivas categorías.

Además de promover el ciclismo, el evento busca fortalecer los lazos comunitarios y fomentar el turismo local. La creciente popularidad del ciclismo rutero ha llevado a diversas instituciones a colaborar en su organización. Este evento no solo es una competencia, sino también una celebración del deporte y un llamado a disfrutar de la belleza natural de Famatina.

Los organizadores esperan que esta segunda fecha consolide la relevancia del torneo en el calendario deportivo local, atrayendo a un número significativo de ciclistas y espectadores. Se vislumbra un crecimiento en la participación y el interés por el ciclismo en La Rioja.

Etiquetas: famatina ciclismo torneo de otoño deportes acor comunidad
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