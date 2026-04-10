Viernes, 10 de Abril 2026
Gabriel Chade representará a La Rioja en el Mundial 2026 como asistente árbitro
Deportes

Gabriel Chade representará a La Rioja en el Mundial 2026 como asistente árbitro

Gabriel Alfredo Chade, árbitro asistente de Chilecito, representará a Argentina en el Mundial de fútbol en EE.UU., México y Canadá, destacando en un evento histórico con tres árbitros argentinos.

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Gabriel Alfredo Chade, árbitro asistente de Chilecito, ha sido seleccionado para el equipo arbitral argentino que participará en el próximo Mundial de fútbol en Estados Unidos, México y Canadá. Con 45 años, Chade ya tiene experiencia internacional, habiendo debutado en el Mundial de Qatar 2022.

La FIFA confirmó su inclusión junto a otros árbitros argentinos, como Yael Falcón Pérez y Darío Herrera, quienes también formarán parte de este evento histórico, donde por primera vez habrá tres árbitros argentinos en la misma Copa del Mundo. Chade ha tenido un desempeño destacado en competiciones previas, incluyendo su participación en partidos clave del Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

Desde su debut en la Primera División Argentina en 2015, su carrera ha sido marcada por un crecimiento constante, convirtiéndose en uno de los árbitros más reconocidos de Sudamérica. La designación de Chade y sus colegas para el Mundial simboliza un avance significativo del arbitraje argentino en el ámbito internacional, celebrando así la representación nacional en una de las competiciones más importantes del fútbol mundial.

Etiquetas: chilecito gabriel chade mundial de fútbol árbitros argentinos fútbol internacional
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