Independiente Rivadavia se impone en el Clásico Mendocino con una contundente victoria

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Independiente Rivadavia logró una victoria contundente al vencer 5-1 a Gimnasia de Mendoza en el Clásico Mendocino, correspondiente a la fecha Nº16 de la Zona B del Torneo Apertura 2026, disputado en el Estadio Bautista Gargantini. Con este triunfo, el equipo dirigido por Alfredo Berti se posiciona como líder de la Zona B y de la tabla general, acumulando 33 puntos.

El encuentro comenzó con un gol tempranero de Gimnasia, cuando Blas Armoa anotó de cabeza a los un minuto de haber iniciado el partido, tras un preciso centro de Ignacio Sabatini. Sin embargo, Independiente Rivadavia no tardó en reaccionar y a los 18 minutos logró igualar el marcador gracias a un gol de Sheyko Studer, quien anotó también de cabeza tras un pase de Leonard Costa.

La primera mitad terminó con el marcador empatado 1-1, tras un intenso intercambio de jugadas. En el segundo tiempo, el equipo local mantuvo su dominio y continuó atacando, lo que resultó en una serie de goles que sellaron la victoria. La Lepra mostró un juego ofensivo destacado, mientras que Gimnasia luchó por contener la presión sin éxito.