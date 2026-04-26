Domingo, 26 de Abril 2026
Independiente Rivadavia se impone en el Clásico Mendocino con una contundente victoria
Deportes

Independiente Rivadavia se impone en el Clásico Mendocino con una contundente victoria

Independiente Rivadavia se impuso 5-1 a Gimnasia de Mendoza en el Clásico Mendocino, consolidándose como líder de la Zona B con 33 puntos. El partido, que comenzó con un gol del Lobo, se tornó intenso y culminó en una contundente victoria para la Lepra.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Independiente Rivadavia logró una victoria contundente al vencer 5-1 a Gimnasia de Mendoza en el Clásico Mendocino, correspondiente a la fecha Nº16 de la Zona B del Torneo Apertura 2026, disputado en el Estadio Bautista Gargantini. Con este triunfo, el equipo dirigido por Alfredo Berti se posiciona como líder de la Zona B y de la tabla general, acumulando 33 puntos.

El encuentro comenzó con un gol tempranero de Gimnasia, cuando Blas Armoa anotó de cabeza a los un minuto de haber iniciado el partido, tras un preciso centro de Ignacio Sabatini. Sin embargo, Independiente Rivadavia no tardó en reaccionar y a los 18 minutos logró igualar el marcador gracias a un gol de Sheyko Studer, quien anotó también de cabeza tras un pase de Leonard Costa.

La primera mitad terminó con el marcador empatado 1-1, tras un intenso intercambio de jugadas. En el segundo tiempo, el equipo local mantuvo su dominio y continuó atacando, lo que resultó en una serie de goles que sellaron la victoria. La Lepra mostró un juego ofensivo destacado, mientras que Gimnasia luchó por contener la presión sin éxito.

Etiquetas: argentina fútbol clásico mendocino independiente rivadavia gimnasia de mendoza torneo apertura 2026
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3369 articles →

Artículos relacionados

Colapinto brilla en Buenos Aires, pero su auto se incendia en pleno evento

River Plate se afianza en la lucha por el título tras derrotar a Aldosivi 3-1

Empate sin goles en La Plata: estudiantes y Talleres no se sacan diferencias
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar