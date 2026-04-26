Inicia el Campeonato Provincial y del NOA en el circuito Solar del Este MX
Este domingo, el circuito Solar del Este MX será el escenario del inicio del Campeonato Provincial y del NOA de motocross, atrayendo a pilotos de varias provincias. Se espera un gran público, listo para vivir una jornada de alta adrenalina y competición.

Redacción Equipo Editorial
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Este domingo, el circuito Solar del Este MX acogerá el inicio del Campeonato Provincial y del NOA de motocross, con una gran expectativa por parte de los aficionados y competidores. La Federación Riojana de Motociclismo organiza el evento, que contará con la participación de destacados pilotos de La Rioja y provincias vecinas como Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero.

La jornada promete ser emocionante, ya que los competidores buscarán sumar puntos desde el comienzo de la temporada, lo que es crucial para sus aspiraciones en cada categoría. Muchos pilotos riojanos llegaron al circuito el sábado para familiarizarse con la pista renovada y prepararse adecuadamente para la competencia.

Se anticipa una buena afluencia de público, incluidos familiares y seguidores del motocross, quienes disfrutarán de un espectáculo de alto nivel. Este inicio de temporada se presenta como una oportunidad para revitalizar el motociclismo en la región, un deporte que ha ido ganando popularidad en los últimos años, consolidándose como un fenómeno social que atrae a entusiastas de todas las edades.

Etiquetas: la rioja motocross campeonato provincial circuito solar del este federación riojana de motociclismo deportes
Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

