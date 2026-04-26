Inicia el Campeonato Provincial y del NOA en el circuito Solar del Este MX

Este domingo, el circuito Solar del Este MX acogerá el inicio del Campeonato Provincial y del NOA de motocross, con una gran expectativa por parte de los aficionados y competidores. La Federación Riojana de Motociclismo organiza el evento, que contará con la participación de destacados pilotos de La Rioja y provincias vecinas como Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero.
La jornada promete ser emocionante, ya que los competidores buscarán sumar puntos desde el comienzo de la temporada, lo que es crucial para sus aspiraciones en cada categoría. Muchos pilotos riojanos llegaron al circuito el sábado para familiarizarse con la pista renovada y prepararse adecuadamente para la competencia.
Se anticipa una buena afluencia de público, incluidos familiares y seguidores del motocross, quienes disfrutarán de un espectáculo de alto nivel. Este inicio de temporada se presenta como una oportunidad para revitalizar el motociclismo en la región, un deporte que ha ido ganando popularidad en los últimos años, consolidándose como un fenómeno social que atrae a entusiastas de todas las edades.