Martes, 17 de Marzo 2026
José "Sansón" Rosa busca consagrarse campeón sudamericano en el Estadio FAB este sábado
Deportes

José "Sansón" Rosa busca consagrarse campeón sudamericano en el Estadio FAB este sábado

José «Sansón» Rosa regresa al ring este sábado 21 de marzo en el Estadio FAB, buscando su primera victoria en la categoría welter. Su rival, Jonathan «El Potro» Eniz, llega con una racha de 10 combates invicto en Argentina. La pelea promete ser un gran espectáculo transmitido en vivo para todo el país.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 42 min 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Este sábado 21 de marzo, el boxeador José «Sansón» Rosa se enfrentará a Jonathan «El Potro» Eniz en el Estadio FAB de Buenos Aires, en una de las peleas más anticipadas del año. Rosa, quien es el actual campeón latino superligero del CMB, regresa a la categoría welter después de dos años, buscando sumar una nueva corona a su carrera.

Rosa llega a este combate con un récord de 31 victorias, 1 derrota y 24 KOs, y con el impulso de cuatro triunfos consecutivos. Su oponente, Eniz, cuenta con un historial de 37 victorias, 25 derrotas y 1 empate, además de mantener una racha de 10 combates invicto en Argentina, lo que añade un nivel de dificultad al enfrentamiento.

La velada, conocida como «La pelea del año», también contará con otros combates destacados, incluido el enfrentamiento entre Marco García y Gabriel Bloise por el título sudamericano superwelter. Los aficionados podrán disfrutar de la transmisión en vivo a través de TyC Sports a partir de las 22:10, y el inicio de la jornada se podrá seguir por TyC Sports Play y YouTube desde las 21:10.

Etiquetas: la rioja boxeo pelea del año josé rosa jonathan eniz deportes
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2341 articles →

Artículos relacionados

San Francisco se afianza en la cima del Torneo Provincial con una contundente victoria

Marcelo Araujo, un legado del periodismo deportivo argentino recordado en La Rioja

Deportivo Malanzán logra su primera victoria en la liga al derrotar a Independiente de Guandacol
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar