José "Sansón" Rosa busca consagrarse campeón sudamericano en el Estadio FAB este sábado

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Este sábado 21 de marzo, el boxeador José «Sansón» Rosa se enfrentará a Jonathan «El Potro» Eniz en el Estadio FAB de Buenos Aires, en una de las peleas más anticipadas del año. Rosa, quien es el actual campeón latino superligero del CMB, regresa a la categoría welter después de dos años, buscando sumar una nueva corona a su carrera.

Rosa llega a este combate con un récord de 31 victorias, 1 derrota y 24 KOs, y con el impulso de cuatro triunfos consecutivos. Su oponente, Eniz, cuenta con un historial de 37 victorias, 25 derrotas y 1 empate, además de mantener una racha de 10 combates invicto en Argentina, lo que añade un nivel de dificultad al enfrentamiento.

La velada, conocida como «La pelea del año», también contará con otros combates destacados, incluido el enfrentamiento entre Marco García y Gabriel Bloise por el título sudamericano superwelter. Los aficionados podrán disfrutar de la transmisión en vivo a través de TyC Sports a partir de las 22:10, y el inicio de la jornada se podrá seguir por TyC Sports Play y YouTube desde las 21:10.