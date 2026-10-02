Viernes, 2 de Octubre 2026
Deportes

Juegos Nacionales Evita y Atacalar: La Rioja enfrenta recortes por crisis económica

La Rioja no participará en los Juegos Nacionales Evita debido a restricciones presupuestarias, afectando el desarrollo deportivo y la formación de jóvenes atletas en la provincia.

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Juegos Nacionales Evita y Atacalar: La Rioja enfrenta recortes por crisis económica
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La decisión de no participar en los Juegos Nacionales Evita afecta profundamente el desarrollo deportivo en La Rioja. El secretario de Deportes, Recreación e Inclusión, Jorge Córdoba, explicó que esta medida se debe a restricciones presupuestarias que limitan la planificación de diversas disciplinas. Los altos costos de logística, traslado y estadía son insostenibles en el contexto financiero actual de la provincia.

Además, la suspensión de los Juegos Atacalar, que fomentaban la integración cultural y deportiva entre provincias y la región chilena de Atacama, representa una pérdida significativa para las comunidades. Las disciplinas, tanto colectivas como individuales, se ven truncadas en su desarrollo, afectando a deportistas y entrenadores que habían comenzado a organizar convocatorias.

Esta situación pone en evidencia la necesidad urgente de alternativas locales que mitiguen la inactividad de los atletas. Los clubes e instituciones deportivas enfrentan el desafío de reorganizar sus planes en un marco de incertidumbre, donde el apoyo del gobierno se vuelve esencial para mantener la formación y la competencia.

Etiquetas: la rioja deportes juegos nacionales evita economía desarrollo deportivo jorge córdoba
TL;DR

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