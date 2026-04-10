La Liga Infantil "Copa Gobierno de La Rioja" inicia su temporada este viernes.

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Este viernes se llevará a cabo el lanzamiento oficial de la cuarta edición de la Liga de Fútbol Infantil “Copa Gobierno de La Rioja”, organizada por la Secretaría de Deportes, Recreación e Inclusión, del Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración Social. La iniciativa busca ser un espacio clave para el desarrollo social y deportivo de los niños en la provincia.

El Torneo Apertura dará inicio con la participación de 36 equipos y más de 770 niños de entre 6 y 12 años. La competencia, que se desarrollará durante tres meses, promoverá la inclusión y el compañerismo, y se disputará los días jueves y viernes, de manera gratuita. Las categorías incluirán a los nacidos entre 2014 y 2020.

El evento no solo fomentará el deporte, sino que también fortalecerá los lazos sociales en un entorno seguro. Este tipo de propuestas son esenciales para el desarrollo integral de los niños, promoviendo la actividad física y el trabajo en equipo.

El apoyo continuo del Gobierno provincial a este tipo de iniciativas refuerza su compromiso con el bienestar infantil y la promoción de actividades recreativas. Se espera que la liga no solo brinde un espacio para jugar al fútbol, sino que también ayude a formar ciudadanos responsables y comprometidos.