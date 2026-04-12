Leonel Crocco se prepara para su combate internacional en Hartford este mes.

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El boxeador Leonel Crocco tiene una nueva oportunidad para demostrar su talento el próximo sábado 18 de abril en Hartford, Connecticut. A sus 32 años, Crocco, con un récord de 20-6-1, buscará revertir su racha adversa tras perder en su última pelea ante Alexis Rearte. Este enfrentamiento será crucial, ya que representa su quinta pelea fuera de Argentina, donde ha enfrentado dificultades en Estados Unidos y Canadá, acumulando derrotas.

En esta ocasión, se medirá contra el estadounidense Mykquan Williams, quien posee un récord de 23-1-2. La pelea, organizada por Jimmy Burchfield de CES Boxing, también contará con un combate por el título WBC FECARBOX Ligero. Para Crocco, esta pelea es una oportunidad de oro para cortar su serie de cinco derrotas consecutivas, que incluye su última actuación en el ring.

El boxeador no ha logrado una victoria desde hace casi cuatro años, cuando venció a Fernando Romero en Chilecito. La comunidad deportiva de la región sigue con atención su próximo combate, confiando en que esta vez podrá volver a la senda del triunfo y reestablecer su confianza en el boxeo internacional.