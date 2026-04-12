Domingo, 12 de Abril 2026
Leonel Crocco se prepara para su combate internacional en Hartford este mes.
Deportes

Leonel Crocco se prepara para su combate internacional en Hartford este mes.

Leonel Crocco, boxeador riojano con un récord de 20-6-1, buscará su primera victoria en más de tres años el próximo sábado en Hartford, enfrentando a Mykquan Williams. Su racha de cinco derrotas consecutivas está en juego.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El boxeador Leonel Crocco tiene una nueva oportunidad para demostrar su talento el próximo sábado 18 de abril en Hartford, Connecticut. A sus 32 años, Crocco, con un récord de 20-6-1, buscará revertir su racha adversa tras perder en su última pelea ante Alexis Rearte. Este enfrentamiento será crucial, ya que representa su quinta pelea fuera de Argentina, donde ha enfrentado dificultades en Estados Unidos y Canadá, acumulando derrotas.

En esta ocasión, se medirá contra el estadounidense Mykquan Williams, quien posee un récord de 23-1-2. La pelea, organizada por Jimmy Burchfield de CES Boxing, también contará con un combate por el título WBC FECARBOX Ligero. Para Crocco, esta pelea es una oportunidad de oro para cortar su serie de cinco derrotas consecutivas, que incluye su última actuación en el ring.

El boxeador no ha logrado una victoria desde hace casi cuatro años, cuando venció a Fernando Romero en Chilecito. La comunidad deportiva de la región sigue con atención su próximo combate, confiando en que esta vez podrá volver a la senda del triunfo y reestablecer su confianza en el boxeo internacional.

Etiquetas: la rioja boxeo leonel crocco pelea en estados unidos deportes internacional
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2986 articles →

Artículos relacionados

Platense y Gimnasia de Mendoza dividen puntos en un partido reñido en Vicente López

Bastián Aballay se prepara para un desafío en la nueva pista de Jachal este domingo

Andino avanza con fuerza en el Torneo Provincial tras vencer a Ferroviario
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar