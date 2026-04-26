Domingo, 26 de Abril 2026
Nonogasta se prepara para la "Copa de Campeones": actividad deportiva este domingo
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Nonogasta se prepara para la "Copa de Campeones": actividad deportiva este domingo

Este domingo arranca la "Copa de Campeones" en Nonogasta con la participación de clubes como Inter FC y Amigos del Deporte. La primera jornada promete emoción y gran concurrencia, ¡no te lo pierdas!

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Este domingo, Nonogasta será el escenario de la "Copa de Campeones", un torneo que en su quinta edición contará con una notable participación de equipos. A pesar de la ausencia de dos importantes contendientes, Racing Club de Nonogasta y La Plaza de Vichigasta, varios clubes locales se darán cita para competir.

Entre los equipos que participarán se encuentran Amigos del Deporte, Chacarita de Sañogasta, Club Peñarol de Vichigasta, Club Sportivo Unión Carrizal de Famatina, San Miguel de Huaycaya y Inter Fútbol Club del Pre-Senior de Chilecito. La primera jornada se desarrollará en el estadio José "Pepe" Argañaraz, donde se jugarán tres partidos comenzando a las 14.30.

La organización ha señalado que los ganadores de los encuentros y el mejor perdedor accederán a las semifinales, lo que promete aumentar la competitividad del torneo. Este evento, que atrae a un gran número de aficionados, no solo fomenta el talento deportivo, sino que también fortalece los lazos comunitarios a través del fútbol.

Etiquetas: nonogasta copa de campeones fútbol deportes clubes locales comunidad
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