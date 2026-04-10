Platense debuta con derrota en la Copa Libertadores: Corinthians lo supera 2-0

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Platense debutó en la Copa Libertadores 2026 con una derrota de 2-0 ante Corinthians de Brasil en el estadio Ciudad de Vicente López. El equipo local no logró sumar puntos en este inicio de la competición, quedando en última posición del grupo E.

Los goles del conjunto brasileño fueron anotados por Kayke y Yuri Alberto en el segundo tiempo, a los siete y 25 minutos, respectivamente. Platense tuvo un par de oportunidades en la primera mitad, pero no pudo concretarlas. A los 34 minutos del segundo tiempo, la situación se agravó cuando Juan Saborido fue expulsado, dejando al equipo con diez jugadores.

En la próxima jornada, Platense visitará a Peñarol de Uruguay el jueves 16 de abril, mientras que Corinthians enfrentará a Independiente Santa Fe de Colombia el miércoles 15. Este complicado debut plantea desafíos para Platense, que deberá mejorar su rendimiento en futuros encuentros.