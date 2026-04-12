Platense y Gimnasia de Mendoza dividen puntos en un partido reñido en Vicente López

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El equipo de Platense se enfrentó a Gimnasia de Mendoza en un partido correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura, donde el resultado final fue un empate 1-1, lo que complica su situación en la lucha por evitar el descenso. A pesar de haber comenzado el encuentro con un gol de Tomás Nasif, el equipo local no pudo mantener la ventaja.

Durante la primera mitad, Platense mostró efectividad y se adelantó en el marcador con un potente derechazo de Nasif. Sin embargo, tras varias oportunidades fallidas para aumentar la diferencia, Gimnasia logró igualar el partido gracias a un gol de Facundo Lencioni tras un córner, sumando así un punto valioso para su equipo.

A pesar de este resultado, Platense deberá enfocarse en su próximo desafío contra Peñarol en Montevideo, ya que necesita urgentemente sumar puntos para asegurar su permanencia en la categoría. La situación se vuelve crítica para el Calamar, que no pudo aprovechar la localía para acercarse a los puestos de playoffs.