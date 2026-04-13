Lunes, 13 de Abril 2026
River Plate continúa su racha triunfal y se afianza en la cima del torneo.
Deportes

River Plate continúa su racha triunfal y se afianza en la cima del torneo.

River Plate logró su quinto triunfo consecutivo al vencer a Racing Club en Avellaneda, consolidándose como uno de los principales aspirantes del torneo. Con goles de Colidio y Driussi, el equipo se acerca a la clasificación a octavos de final, generando gran expectativa entre sus hinchas.

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La victoria de River Plate sobre Racing Club en el Cilindro de Avellaneda marca su quinto triunfo consecutivo en el torneo, acercándolo a la clasificación a los octavos de final. Con goles de Colidio y Driussi, el equipo dirigido por Martín Demichelis demostró su superioridad en el campo, consolidándose como uno de los principales contendientes del campeonato.

Desde el inicio del partido, River mostró intenciones de dominar, creando varias ocasiones que pusieron en aprietos a la defensa rival. El primer gol llegó a los 25 minutos, cuando Colidio definió con precisión tras recibir un pase filtrado. En el segundo tiempo, Driussi selló la victoria con un gol resultado de una jugada colectiva, evidenciando la cohesión del equipo.

Este triunfo no solo eleva la moral del plantel, sino que también entusiasma a la afición, que celebró efusivamente al final del encuentro. La hinchada, un apoyo fundamental durante la temporada, confía en que el equipo mantenga su rendimiento para enfrentar los próximos desafíos y lograr el objetivo de un nuevo campeonato.

Con vistas al próximo partido, River Plate deberá sostener la intensidad y el enfoque que los ha llevado a estos resultados, asegurando que tanto la estrategia del cuerpo técnico como el compromiso de los jugadores sean claves para avanzar en el torneo.

Etiquetas: argentina river plate racing club torneo fútbol deportes
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