River Plate se afianza en la lucha por el título tras derrotar a Aldosivi 3-1

River Plate superó a Aldosivi con un marcador de 3-1 en el estadio Monumental, logrando así escalar al segundo puesto de la Zona B del Torneo Apertura con 29 puntos. Este triunfo, dirigido por Eduardo Chacho Coudet, permite al equipo mantenerse en la lucha por el título, a solo un punto del líder Independiente Rivadavia, que jugará su partido clásico contra Gimnasia y Esgrima este domingo.
El primer gol del encuentro llegó a los 38 minutos del primer tiempo por parte de Giuliano Galoppo. Aldosivi logró igualar a los 71 minutos con un tanto de Tomás Fernández, pero River mostró su fortaleza ofensiva en el último tramo del partido, anotando dos goles más a través de Facundo Colidio y Kendry Páez.
Por su parte, Aldosivi enfrenta una situación complicada, ocupando el anteúltimo lugar de la tabla con solo 7 puntos. Su próximo desafío será contra Independiente Rivadavia en Mar del Plata, donde buscarán evitar el descenso. Las próximas jornadas serán decisivas tanto para River Plate, que busca consolidarse, como para Aldosivi, que necesita urgentemente revertir su situación.