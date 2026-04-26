Domingo, 26 de Abril 2026
River Plate se afianza en la lucha por el título tras derrotar a Aldosivi 3-1
Deportes

River Plate ganó 3-1 a Aldosivi y se ubicó segundo en la Zona B del Torneo Apertura con 29 puntos. Aldosivi sigue en crisis, anteúltimo con solo 7 puntos. ¿Logrará revertir su situación?

Redacción
Hace 2 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

River Plate superó a Aldosivi con un marcador de 3-1 en el estadio Monumental, logrando así escalar al segundo puesto de la Zona B del Torneo Apertura con 29 puntos. Este triunfo, dirigido por Eduardo Chacho Coudet, permite al equipo mantenerse en la lucha por el título, a solo un punto del líder Independiente Rivadavia, que jugará su partido clásico contra Gimnasia y Esgrima este domingo.

El primer gol del encuentro llegó a los 38 minutos del primer tiempo por parte de Giuliano Galoppo. Aldosivi logró igualar a los 71 minutos con un tanto de Tomás Fernández, pero River mostró su fortaleza ofensiva en el último tramo del partido, anotando dos goles más a través de Facundo Colidio y Kendry Páez.

Por su parte, Aldosivi enfrenta una situación complicada, ocupando el anteúltimo lugar de la tabla con solo 7 puntos. Su próximo desafío será contra Independiente Rivadavia en Mar del Plata, donde buscarán evitar el descenso. Las próximas jornadas serán decisivas tanto para River Plate, que busca consolidarse, como para Aldosivi, que necesita urgentemente revertir su situación.

Etiquetas: argentina fútbol torneo apertura river plate aldosivi liga profesional
Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

