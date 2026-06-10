Miércoles, 10 de Junio 2026
Policiales

Cinturones de seguridad salvan a familia en espectacular vuelco en Ruta 75

Un automóvil volcó en la Ruta Nacional 75, pero los tres ocupantes, incluido un niño de 4 años, resultaron ilesos gracias al uso del cinturón de seguridad. Este incidente resalta la importancia de la seguridad vial.

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Un accidente automovilístico ocurrió este martes en el departamento Castro Barros, donde un Renault Clio volcó en la Ruta Nacional 75. A pesar de lo aparatoso del incidente, los tres ocupantes, incluidos un niño de 4 años, resultaron ilesos gracias al uso del cinturón de seguridad.

La conductora, una mujer de 39 años, viajaba con su madre de 57 y su hijo. Según relató, una distracción al volante la llevó a desviarse hacia la banquina y, al intentar corregir la trayectoria, perdió el control y volcó. La Policía local destacó que el uso adecuado de los dispositivos de seguridad fue crucial para evitar lesiones graves.

Fuentes policiales señalaron que la correcta colocación del cinturón de seguridad, incluido el sistema de retención infantil para el menor, fue determinante para prevenir una tragedia. Este evento resalta la importancia de la prudencia al conducir y el cumplimiento de las normas de seguridad vial, especialmente en rutas complicadas como las de esta región.

Etiquetas: la rioja castro barros accidente de tránsito seguridad vial ruta nacional 75 policía local
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