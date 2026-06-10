Juicio por la muerte de Trinidad Ruarte: el médico Luna enfrentará a la justicia desde agosto

El juicio oral por el siniestro vial que resultó en la muerte de Trinidad Ruarte comenzará el 6 de agosto. El médico Federico Luna enfrenta cargos de homicidio culposo tras abandonar a la víctima. Este caso pone de relieve la problemática de los siniestros viales en la provincia.

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El 6 de agosto dará inicio el juicio oral y público contra el médico Federico Luna, acusado de homicidio culposo tras el trágico siniestro vial que resultó en la muerte de la joven Trinidad Ruarte en junio de 2023. Este caso ha generado conmoción en la sociedad riojana y busca determinar la responsabilidad del profesional de la salud, quien se dio a la fuga después del accidente en la Ruta 38.

El abogado querellante, Sergio Gómez, explicó que Luna abandonó a la víctima sin asistencia y se presentó horas más tarde ante la Dirección de Accidentes Viales. La acusación, respaldada por testimonios y grabaciones de seguridad, resalta la gravedad de la fuga, que podría aumentar la pena de cinco a seis años. Sin embargo, Gómez advirtió que el código penal establece límites claros a las penas.

Aunque el juicio se presenta como una oportunidad para buscar justicia, Gómez también instó a la reflexión sobre la problemática de los siniestros viales en la provincia, subrayando la necesidad de respetar las normas de tránsito. Además, enfatizó que el juicio debe enviar un mensaje claro a la sociedad, dado que Luna se encuentra en libertad y ejerciendo su profesión tras un breve período de detención.