San Francisco se afianza en la cima del Torneo Provincial con una contundente victoria

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San Francisco se mantiene como líder en el Torneo Provincial 2026 tras una contundente victoria, mientras que San Martín de Ulapes sufrió una dolorosa derrota. El encuentro se caracterizó por un primer tiempo donde ambos equipos mostraron dinámicas diferentes, aunque el equipo local logró abrir el marcador antes del descanso.

En los primeros minutos, San Martín intentó afianzarse en el juego, pero su falta de efectividad en los últimos metros les impidió concretar las oportunidades. En contraste, San Francisco, dirigido por Paulo Peralta, encontró la ventaja a los 43 minutos gracias a un cabezazo de Nazareno Mondaca tras un centro de Fabio Heredia.

En la segunda mitad, el equipo local mejoró su rendimiento ofensivo y, a los 20 minutos, amplió la ventaja con un gol de Fabio Heredia, asistido por Isaías Mercado. A pesar de que San Martín buscó descontar, falló en sus intentos, dejando a San Francisco consolidado en la cima de su zona.