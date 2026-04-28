Acuerdo minero con China: nuevas oportunidades para el desarrollo en La Rioja

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El encuentro entre el gobernador Ricardo Quintela y representantes de la empresa china Hainan Trailblazer New Materials Technology tuvo lugar el lunes, con el objetivo de fomentar inversiones mineras en la provincia. Esta visita oficial forma parte de gestiones iniciadas el año pasado, cuando funcionarios locales viajaron a China para establecer vínculos comerciales.

Durante la reunión, la secretaria de Minería, Ivanna Guardia, destacó que se realizó una recorrida por el departamento Rosario Vera Peñaloza. Los técnicos de la empresa pudieron evaluar el potencial del territorio y tomar muestras que serán analizadas en China. Se firmó un convenio entre Hainan Trailblazer y la estatal Energía y Minerales Sociedad del Estado (EMSE), lo que permitirá avanzar en proyectos conjuntos.

Guardia mencionó que, tras recibir los resultados de los análisis de laboratorio, se definirán las etapas técnicas para establecer el alcance de las inversiones. Este esfuerzo es parte de una estrategia provincial que busca atraer inversiones y diversificar la economía, con la minería como un sector clave para el desarrollo sostenible de La Rioja.

En el encuentro también participaron la diputada nacional Gabriela Pedrali, el jefe de Gabinete Juan Luna Corzo, el secretario general de la Gobernación Ricardo Herrera, y el ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería Federico Bazán.