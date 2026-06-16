Economías regionales en la mira: Jorge Ortiz impulsa reformas en Concepción del Uruguay

El secretario de Agricultura de La Rioja, Jorge Ortiz, destacó en un encuentro en Entre Ríos la urgencia de políticas públicas para revitalizar las economías regionales. Se abordaron reformas fiscales, modernización de infraestructura y la necesidad de fortalecer a pequeños productores.

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El encuentro del Peronismo Federal en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, reunió a diversos actores del sector agropecuario argentino, incluyendo al secretario de Agricultura de La Rioja, Jorge Ortiz, y a la vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera. Durante la jornada, se debatieron las problemáticas que afectan a las economías regionales y se presentaron propuestas para su desarrollo.

Ortiz enfatizó la importancia de implementar políticas públicas que fomenten el agregado de valor, la innovación tecnológica y el acceso al financiamiento para los pequeños y medianos productores. Se discutió la necesidad de una reforma integral en la estructura impositiva del sector y se propusieron mejoras en la legislación sobre semillas y riego.

El documento presentado durante el encuentro aboga por la modernización de la infraestructura logística y la capacitación laboral en el ámbito rural, así como por el fortalecimiento de organismos técnicos relacionados con la producción. Los asistentes coincidieron en que el desarrollo de estas economías es clave para impulsar el crecimiento productivo y generar empleo en el país.