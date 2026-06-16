Martes, 16 de Junio 2026
Economía

Economías regionales en la mira: Jorge Ortiz impulsa reformas en Concepción del Uruguay

El secretario de Agricultura de La Rioja, Jorge Ortiz, destacó en un encuentro en Entre Ríos la urgencia de políticas públicas para revitalizar las economías regionales. Se abordaron reformas fiscales, modernización de infraestructura y la necesidad de fortalecer a pequeños productores.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 3 h 1 min de lectura
Economías regionales en la mira: Jorge Ortiz impulsa reformas en Concepción del Uruguay
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El encuentro del Peronismo Federal en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, reunió a diversos actores del sector agropecuario argentino, incluyendo al secretario de Agricultura de La Rioja, Jorge Ortiz, y a la vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera. Durante la jornada, se debatieron las problemáticas que afectan a las economías regionales y se presentaron propuestas para su desarrollo.

Ortiz enfatizó la importancia de implementar políticas públicas que fomenten el agregado de valor, la innovación tecnológica y el acceso al financiamiento para los pequeños y medianos productores. Se discutió la necesidad de una reforma integral en la estructura impositiva del sector y se propusieron mejoras en la legislación sobre semillas y riego.

El documento presentado durante el encuentro aboga por la modernización de la infraestructura logística y la capacitación laboral en el ámbito rural, así como por el fortalecimiento de organismos técnicos relacionados con la producción. Los asistentes coincidieron en que el desarrollo de estas economías es clave para impulsar el crecimiento productivo y generar empleo en el país.

Etiquetas: la rioja agricultura peronismo federal economías regionales desarrollo productivo políticas públicas
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

4441 articles →

Artículos relacionados

Quintela impulsa proyectos mineros que transformarán el futuro de La Rioja

Farmacéuticos alertan sobre el impacto de la propuesta del PAMI en La Rioja

Crisis en la construcción: la CGT La Rioja advierte sobre la protección de salarios

Desempleo en La Rioja: 17 trabajadores afectados por el cierre de Finca Viña Famatina

Vinos de La Rioja brillan en Vinexpo Explorer Mendoza 2026: una oportunidad única para la región

China invierte en minería: nueva ciudad para 5.000 trabajadores en San Juan

El Centro Comercial impulsa la campaña "Chachos" para fomentar el consumo en la provincia

Impulso al consumo: la CGT riojana respalda el regreso de los 'Chachos

Aumento salarial en La Rioja: ¿Cómo afectará a los trabajadores locales?
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar