Martes, 28 de Abril 2026
La continuidad del proyecto minero Vicuña asegura tensiones en San Juan y alrededores
Economía

La continuidad del proyecto minero Vicuña asegura tensiones en San Juan y alrededores

La Justicia de San Juan ha ordenado la continuidad del proyecto minero Vicuña, crucial para la economía regional. Sin embargo, las tensiones entre provincias por su impacto social y ambiental siguen latentes.

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La continuidad operativa del proyecto minero Vicuña ha sido garantizada por la Justicia de San Juan, tras aceptar una medida cautelar presentada por la empresa del mismo nombre. Esta resolución, comunicada el 28 de abril, permite que las actividades del proyecto sigan sin interrupciones, a pesar de las restricciones de tránsito impuestas previamente en una ruta provincial de La Rioja.

El fallo del juzgado establece que ninguna entidad, pública o privada, podrá obstruir las operaciones del proyecto, a excepción de las autoridades de San Juan. La empresa ha afirmado que cuenta con la habilitación del Ministerio de Minería de dicha provincia, asegurando que continuará operando dentro del marco legal correspondiente.

Este desarrollo se produce en medio de un creciente conflicto judicial y político entre San Juan y La Rioja, donde la minería ha suscitado tanto interés económico como controversias por su impacto ambiental. Las autoridades de ambas provincias deben colaborar para abordar las preocupaciones de las comunidades afectadas y garantizar una gestión sostenible de los recursos.

Etiquetas: san juan minería proyecto vicuña conflicto judicial la rioja sostenibilidad
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