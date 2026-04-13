Lunes, 13 de Abril 2026
La Rioja enfrenta drástica disminución en transferencias nacionales por habitante
Economía

La Rioja enfrenta drástica disminución en transferencias nacionales por habitante

La Rioja se enfrenta a la mayor caída de transferencias del Gobierno Nacional, con un impacto de $2.314.951 por habitante. Este recorte afecta gravemente la gestión provincial y contrasta con otras jurisdicciones que sufrieron menos. ¿Cómo se adaptará la provincia a esta drástica reducción de recursos?

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La Rioja ha sido identificada como la provincia más afectada por la disminución de transferencias del Gobierno Nacional, con una caída de $2.314.951 por habitante, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). Este análisis, realizado por el economista Nadin Argañaraz, destaca que la disminución en las transferencias no automáticas ha impactado considerablemente en la gestión del Ejecutivo provincial.

En términos absolutos, La Rioja experimentó una pérdida de $938.113 millones, colocándose en la segunda posición detrás de Buenos Aires, que sufrió un recorte de $10.561.298 millones. Las provincias que menos sintieron el impacto fueron Jujuy, Tierra del Fuego y Chubut. A nivel nacional, la caída acumulada de transferencias, tanto automáticas como no automáticas, alcanzó USD 17.735 millones en los últimos 26 meses.

El ajuste del gasto público se ha convertido en un elemento clave del programa económico del Gobierno Nacional, orientado a lograr un superávit fiscal. Este recorte ha llevado a una contracción drástica en el flujo de recursos hacia las provincias, afectando a todas las jurisdicciones debido a la baja en las transferencias automáticas, que dependen de la recaudación tributaria nacional.

Etiquetas: la rioja gobierno nacional transferencias economía ajuste fiscal informe Iaraf
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