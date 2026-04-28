La Rioja rechaza la línea de 500 kV de Vicuña por sus consecuencias económicas

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La provincia de La Rioja ha formalizado su oposición a la construcción de una línea de alta tensión de 500 kV por parte de Vicuña Argentina S.A. en San Juan, según la Resolución 219/2026 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). Esta resolución, publicada en el Boletín Oficial, menciona que la Secretaría de Energía provincial presentó un reclamo técnico el 10 de marzo.

El principal argumento de La Rioja es de gran relevancia económica. La provincia exige que el ENRE no apruebe el acceso a la capacidad de transporte solicitado por Vicuña Argentina hasta que la empresa financie las obras necesarias para asegurar la futura interconexión eléctrica con su red. De esta manera, busca que los costos no recaigan sobre el Estado provincial.

Este conflicto surge tras la Resolución 79/2026, que otorgó a Vicuña Argentina una prioridad de uso del 90% de la capacidad disponible por 25 años, para abastecer al complejo minero Josemaría. Esta decisión ha generado una serie de oposiciones, llevando al regulador a convocar a una audiencia pública virtual para el 3 de junio.

El secretario de Energía de La Rioja, Alfredo Pedrali, ha enfatizado que no se puede ceder infraestructura construida con esfuerzo provincial a un privado, advirtiendo que la aprobación de la iniciativa de Vicuña podría comprometer la interconectividad en la región.