La Rioja se suma al esquema nacional de avales compartidos para fortalecer a las PyMES

La Rioja lanzó un innovador esquema de avales compartidos para facilitar el acceso al crédito a las PyMES, impulsando su crecimiento y sostenibilidad en un contexto económico desafiante.

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El Día PyME CASFOG se llevó a cabo en La Rioja, reuniendo a actores clave del sistema de financiamiento productivo nacional. Este evento, encabezado por el gobernador Ricardo Quintela, presentó el primer esquema nacional de avales compartidos, diseñado para facilitar el acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas.

La propuesta, desarrollada en colaboración con FOGAPLAR, la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía (CASFOG) y nueve Sociedades de Garantía Recíproca, busca compartir el riesgo de operaciones financieras, aumentando la capacidad de otorgamiento de garantías. En su etapa inicial, este esquema se enfocará en ayudar a las PyMES locales a acceder a financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), con planes de expansión a otras entidades financieras.

Durante su discurso, Quintela destacó la importancia de generar instrumentos financieros en un contexto complejo para las pequeñas y medianas empresas, que son vitales para la generación de empleo en el país. Afirmó que, a pesar de la difícil situación del sector, Argentina tiene un gran potencial para desarrollarse y fortalecer su aparato productivo.