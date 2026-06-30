Martes, 30 de Junio 2026
Economía

La Rioja se suma al esquema nacional de avales compartidos para fortalecer a las PyMES

La Rioja lanzó un innovador esquema de avales compartidos para facilitar el acceso al crédito a las PyMES, impulsando su crecimiento y sostenibilidad en un contexto económico desafiante.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 8 h 1 min de lectura
La Rioja se suma al esquema nacional de avales compartidos para fortalecer a las PyMES
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El Día PyME CASFOG se llevó a cabo en La Rioja, reuniendo a actores clave del sistema de financiamiento productivo nacional. Este evento, encabezado por el gobernador Ricardo Quintela, presentó el primer esquema nacional de avales compartidos, diseñado para facilitar el acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas.

La propuesta, desarrollada en colaboración con FOGAPLAR, la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía (CASFOG) y nueve Sociedades de Garantía Recíproca, busca compartir el riesgo de operaciones financieras, aumentando la capacidad de otorgamiento de garantías. En su etapa inicial, este esquema se enfocará en ayudar a las PyMES locales a acceder a financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), con planes de expansión a otras entidades financieras.

Durante su discurso, Quintela destacó la importancia de generar instrumentos financieros en un contexto complejo para las pequeñas y medianas empresas, que son vitales para la generación de empleo en el país. Afirmó que, a pesar de la difícil situación del sector, Argentina tiene un gran potencial para desarrollarse y fortalecer su aparato productivo.

Etiquetas: la rioja día pyme casfog financiamiento productivo ricardo quintela pymes economía
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

4613 articles →

Artículos relacionados

Empresas del Parque Industrial en crisis: UNIR alerta sobre desangramiento económico

Desempleo en La Rioja: jóvenes y mujeres son los más perjudicados con 6,1% de tasa

El Programa Intercosecha 2026 busca impulsar la producción agrícola en La Rioja

Desempleo en La Rioja: 25 familias afectadas por el cierre de KM TEX y 14 empresas en riesgo

Udine S.A. inicia perforaciones en el Salar de Pipanaco para explorar litio en La Rioja

Ahorro récord del Gasoducto Néstor Kirchner supera cuatro veces su inversión inicial

Científicos advierten sobre despidos y recortes en el Conicet que afectan la investigación.

Desempleo en aumento: 25 trabajadores afectados por el cierre de KM Tex en La Rioja

Arauco Solar V inicia operaciones en La Rioja con casi 80 MW de energía limpia
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar