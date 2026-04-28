Martes, 28 de Abril 2026
Proyectos mineros en La Rioja: acuerdo con Hainan Trailblazer abre nuevas oportunidades
Economía

Proyectos mineros en La Rioja: acuerdo con Hainan Trailblazer abre nuevas oportunidades

La Rioja firmó un acuerdo con Hainan Trailblazer para impulsar proyectos mineros, destacando el potencial productivo del departamento Rosario Vera Peñaloza. Este paso busca diversificar la economía provincial y atraer inversiones extranjeras en el sector.

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La firma de un convenio entre la empresa china Hainan Trailblazer y la estatal Energía y Minerales Sociedad del Estado (EMSE) marca un avance en la estrategia para impulsar la minería en La Rioja. Este acuerdo fue concretado durante una visita oficial del gobernador Ricardo Quintela a representantes de la empresa, en un esfuerzo por fortalecer lazos e incrementar inversiones en el sector.

La visita, que incluyó una recorrida por el departamento Rosario Vera Peñaloza, permitió a los técnicos de la empresa evaluar el potencial productivo del territorio y tomar muestras para su análisis en China. La secretaria de Minería, Ivanna Guardia, mencionó que tras recibir los resultados de laboratorio, se avanzará en las etapas técnicas necesarias para definir el alcance de las inversiones futuras.

Este paso es parte de un esfuerzo más amplio para diversificar la economía provincial, posicionando a La Rioja como un referente en inversiones mineras. La colaboración con empresas extranjeras es vista como esencial para el desarrollo sostenible de la región, aprovechando su riqueza geológica y capacidades técnicas.

Etiquetas: la rioja minería acuerdo inversiones gobierno provincial china
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