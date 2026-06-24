Efemérides del 24 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 24 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 24 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 24 de junio de 2026
- 1911 – Nace Ernesto Sabato, escritor argentino.
- 1916 – el piloto platense Eduardo Bradley es la primera persona en cruzar la Cordillera de los Andes por aire, a bordo del globo Jorge Newbery.
- 1931 – se crea la Liga Santafesina de Fútbol.
- 1935 – Fallece Carlos Gardel (en la imagen), cantante de tango, naturalizado argentino en 1923.
- 1950 – Miguel Itzigsohn descubre un asteroide, al que da el nombre de (1821) Aconcagua.
- 1952 – Se crea el Destacamento Aeronáutico Militar Río Gallegos de la Fuerza Aérea Argentina, con asiento en el aeródromo militar homónimo (Decreto N.º1010 - BAC N.º66). En 1965, se transforma en Base Aérea Militar (Resolución N.º474/65). En 1984, es elevada a X Brigada Aérea (Decreto N.º821-BAR N.º2112); en 1997, nuevamente cambia su nivel orgánico a Base Aérea Militar (Decreto N.º1346/97 - BAR N.º2250).
- 1986 – en Argentina, el Club Atlético Huracán desciende por primera vez a la Primera B.
- 1990 – Se disputa en el Estadio de los Alpes el partido de octavos de final por el Mundial 1990, entre la Selección de fútbol de Argentina y la Selección de fútbol de Brasil en el que el triunfa Argentina por 1 a 0, con gol de Claudio Caniggia, tras asistencia de Diego Maradona.
- 2000 – Nehuén Pérez, futbolista argentino.
- 2025 – En el Mundial de Clubes de fútbol, el Auckland City rescató un empate por 1 - 1 frente a Boca Juniors, a pesar de ser un equipo conformado por jugadores y dirigido por un comando técnico que no se dedicaba profesionalmente al fútbol, y de haber recibido previamente 10 goles por parte del Bayern Múnich, y otros 6 tantos propinados por el Benfica. Christian Gray, el autor del gol del empate en el minuto 52 y declarado como el mejor jugador del partido, trabajaba de profesor de educación física en un colegio de Nueva Zelanda; del mismo modo, todos sus compañeros tenían como principal fuente de ingresos una profesión, arte, ciencia u oficio distinto al fútbol. El equipo oceánico celebró el empate conseguido y repartió el premio correspondiente de $1,000,000.00 entre todos los miembros del club.
El 24 de junio de 1497, el explorador inglés John Cabot llegó a la costa de lo que hoy es Canadá, marcando el primer contacto europeo con esa parte de América del Norte desde los tiempos de los vikingos. Este viaje es considerado fundamental para el posterior establecimiento de colonias británicas en la región. La expedición de Cabot abrió el camino para la exploración y la conquista del continente por parte de potencias europeas.
En el mundo: 24 de junio de 2026
- -1312 – en Asia Menor, durante el reinado del rey hitita Mursili II se observa un «mal augurio del Sol» (un eclipse solar).
- 972 – en Polonia, las fuerzas polacas obtienen su primera victoria venciendo a las fuerzas lusacias, en la batalla de Cedynia.
- 1128 – en Portugal, Alfonso Henriques derrota a su madre y a sus partidarios gallegos (de la Casa de Traba), en la Batalla de San Mamede, y se hace con el gobierno, con lo que se produce la independencia de facto de Portugal.
- 1280 – en Granada (Reino nazarí de Granada), Sancho IV, al mando de las tropas de su padre, Alfonso X el Sabio, junto con las de Abu Yusuf y los Banu Ashqilula, consigue llegar ante los mismos muros de la ciudad, donde es derrotado.
- 1314 – en el marco de la primera guerra de Independencia de Escocia, la batalla de Bannockburn concluye con una victoria decisiva de las fuerzas encabezada por el escocés Robert Bruce. Escocia recupera su independencia.
- 1340 – en el marco de la guerra de los Cien Años, la flota inglesa (comandada por Eduardo III de Inglaterra) destruye casi por completo a la flota francesa en la batalla de Sluys.
- 1564 – se funda Villahermosa, capital del estado de Tabasco (México).
- 1571 – en las islas Filipinas, Miguel López de Legazpi funda Manila.
- 1622 – en Macao, se produce intento de invasión neerlandesa. Tropas portuguesas y españolas desde la Fortaleza do Monte lo rechazan.
- 1717 – se funda la Gran Logia Unida de Inglaterra, base de la francmasonería o masonería moderna.
- 1821 – en Venezuela, tiene lugar la batalla de Carabobo, en la que Simón Bolívar vence al Ejército Realista en América (liderado por Miguel de la Torre). Se asegura, así, la independencia de Venezuela.
- 1854 – Estados Unidos compra a México la región de La Mesilla.
- 1859 – en la batalla de Solferino, Francia y el Reino de Cerdeña derrotan al Imperio austríaco. Este enfrentamiento inspiraría a Henri Dunant, allí presente en ese momento, a crear un organismo humanitario que a nivel mundial atendiera las víctimas y prisioneros de guerra, lo que se convirtió en la Cruz Roja.
- 1909 – en Valparaíso (Chile), se funda el club Everton de Viña del Mar.
- 1910 – en Italia, se funda la compañía ALFA (Anónima Lombarda Fábbrica Automóbili), rebautizada posteriormente como Alfa Romeo.
- 1916 – el piloto platense Eduardo Bradley es la primera persona en cruzar la Cordillera de los Andes por aire, a bordo del globo Jorge Newbery.
- 1931 – se crea la Liga Santafesina de Fútbol.
- 1935 – en un accidente, en el aeropuerto Las Playas, de Medellín (Colombia), chocan dos aviones en la pista, y fallece el cantante de tangos Carlos Gardel.
- 1948 – comienza el Bloqueo de Berlín.
- 1949 – en Pachuca de Soto (México) sucede la Inundación del 49, la peor tragedia en la historia de esa localidad en el siglo XX.
- 1950 – Miguel Itzigsohn descubre un asteroide, al que da el nombre de (1821) Aconcagua.
- 1952 – Se crea el Destacamento Aeronáutico Militar Río Gallegos de la Fuerza Aérea Argentina, con asiento en el aeródromo militar homónimo (Decreto N.º1010 - BAC N.º66). En 1965, se transforma en Base Aérea Militar (Resolución N.º474/65). En 1984, es elevada a X Brigada Aérea (Decreto N.º821-BAR N.º2112); en 1997, nuevamente cambia su nivel orgánico a Base Aérea Militar (Decreto N.º1346/97 - BAR N.º2250).
- 1960 – en Venezuela fracasa el intento de asesinato de Rómulo Betancourt cometido por grupos financiados por Rafael Leónidas Trujillo
- 1963 – en España, el dictador Francisco Franco inaugura el Castillo de Montjuic como museo militar.
- 1969 – en Perú, el gobierno de Juan Velasco Alvarado promulgó el Decreto Ley N.º 17716, con el cual se inició el proceso de Reforma Agraria.
- 1969 – en Uruguay, el presidente Jorge Pacheco Areco viola la Constitución, al reimplantar las Medidas Prontas de Seguridad que habían sido dejadas sin efecto días atrás por la Asamblea General del Poder Legislativo.
- 1983 – Sally Ride, primera mujer estadounidense en el espacio, regresa a la Tierra.
- 1986 – en Argentina, el Club Atlético Huracán desciende por primera vez a la Primera B.
- 1990 – Se disputa en el Estadio de los Alpes el partido de octavos de final por el Mundial 1990, entre la Selección de fútbol de Argentina y la Selección de fútbol de Brasil en el que el triunfa Argentina por 1 a 0, con gol de Claudio Caniggia, tras asistencia de Diego Maradona.
- 1994 – Austria, Suecia y Finlandia firman el Tratado de adhesión a la Unión Europea.
- 1998 – en Madrid (España), se inaugura el primer tramo de la línea 8 del Metro de Madrid.
- 1999 – Namibia se anexiona la Franja de Caprivi,[cita requerida]
- 2007 – Se suicida Chris Benoit, luchador profesional canadiense, luego de asesinar a su esposa e hijo.
- 2010 – en Reino Unido termina el Partido Mahut-Isner de Wimbledon 2010, el ganador fue John Isner (70-68).
- 2011 – Se estrena la película Cars 2
- 2012 – fallece el Solitario George. Con él se extingue su especie Chelonoidis abingdonii
- 2016 – David Cameron dimite como primer ministro británico, consecuencia directa del resultado del referéndum sobre la salida de la Unión Europea.
- 2022 – La Corte Suprema de los Estados Unidos emite su fallo del Caso Dobbs contra Jackson Women's Health Organization, el cual anula la sentencia del caso Roe contra Wade después de estar vigente desde 1973. Tras la anulación, el tema del aborto quedaría regulado bajo decisión de cada estado, incluso dándole la potestad de ser prohibido en dichos estados.
- 2023 – El Presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, y el líder del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, llegan a un acuerdo con el que se pone fin a la Rebelión del Grupo Wagner en territorio ruso.
- 2025 – La guerra de los doce días entre la República Islámica de Irán e Israel llega a su fin tras la mediación del 47° presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump.
- 2025 – En el Mundial de Clubes de fútbol, el Auckland City rescató un empate por 1 - 1 frente a Boca Juniors, a pesar de ser un equipo conformado por jugadores y dirigido por un comando técnico que no se dedicaba profesionalmente al fútbol, y de haber recibido previamente 10 goles por parte del Bayern Múnich, y otros 6 tantos propinados por el Benfica. Christian Gray, el autor del gol del empate en el minuto 52 y declarado como el mejor jugador del partido, trabajaba de profesor de educación física en un colegio de Nueva Zelanda; del mismo modo, todos sus compañeros tenían como principal fuente de ingresos una profesión, arte, ciencia u oficio distinto al fútbol. El equipo oceánico celebró el empate conseguido y repartió el premio correspondiente de $1,000,000.00 entre todos los miembros del club.