Efemérides del 24 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 24 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 24 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 24 de junio de 2026

1911 – Nace Ernesto Sabato, escritor argentino.

– Nace Ernesto Sabato, escritor argentino. 1916 – el piloto platense Eduardo Bradley es la primera persona en cruzar la Cordillera de los Andes por aire, a bordo del globo Jorge Newbery.

– el piloto platense Eduardo Bradley es la primera persona en cruzar la Cordillera de los Andes por aire, a bordo del globo Jorge Newbery. 1931 – se crea la Liga Santafesina de Fútbol.

– se crea la Liga Santafesina de Fútbol. 1935 – Fallece Carlos Gardel (en la imagen), cantante de tango, naturalizado argentino en 1923.

– Fallece Carlos Gardel (en la imagen), cantante de tango, naturalizado argentino en 1923. 1950 – Miguel Itzigsohn descubre un asteroide, al que da el nombre de (1821) Aconcagua.

– Miguel Itzigsohn descubre un asteroide, al que da el nombre de (1821) Aconcagua. 1952 – Se crea el Destacamento Aeronáutico Militar Río Gallegos de la Fuerza Aérea Argentina, con asiento en el aeródromo militar homónimo (Decreto N.º1010 - BAC N.º66). En 1965, se transforma en Base Aérea Militar (Resolución N.º474/65). En 1984, es elevada a X Brigada Aérea (Decreto N.º821-BAR N.º2112); en 1997, nuevamente cambia su nivel orgánico a Base Aérea Militar (Decreto N.º1346/97 - BAR N.º2250).

– Se crea el Destacamento Aeronáutico Militar Río Gallegos de la Fuerza Aérea Argentina, con asiento en el aeródromo militar homónimo (Decreto N.º1010 - BAC N.º66). En 1965, se transforma en Base Aérea Militar (Resolución N.º474/65). En 1984, es elevada a X Brigada Aérea (Decreto N.º821-BAR N.º2112); en 1997, nuevamente cambia su nivel orgánico a Base Aérea Militar (Decreto N.º1346/97 - BAR N.º2250). 1986 – en Argentina, el Club Atlético Huracán desciende por primera vez a la Primera B.

– en Argentina, el Club Atlético Huracán desciende por primera vez a la Primera B. 1990 – Se disputa en el Estadio de los Alpes el partido de octavos de final por el Mundial 1990, entre la Selección de fútbol de Argentina y la Selección de fútbol de Brasil en el que el triunfa Argentina por 1 a 0, con gol de Claudio Caniggia, tras asistencia de Diego Maradona.

– Se disputa en el Estadio de los Alpes el partido de octavos de final por el Mundial 1990, entre la Selección de fútbol de Argentina y la Selección de fútbol de Brasil en el que el triunfa Argentina por 1 a 0, con gol de Claudio Caniggia, tras asistencia de Diego Maradona. 2000 – Nehuén Pérez, futbolista argentino.

– Nehuén Pérez, futbolista argentino. 2025 – En el Mundial de Clubes de fútbol, el Auckland City rescató un empate por 1 - 1 frente a Boca Juniors, a pesar de ser un equipo conformado por jugadores y dirigido por un comando técnico que no se dedicaba profesionalmente al fútbol, y de haber recibido previamente 10 goles por parte del Bayern Múnich, y otros 6 tantos propinados por el Benfica. Christian Gray, el autor del gol del empate en el minuto 52 y declarado como el mejor jugador del partido, trabajaba de profesor de educación física en un colegio de Nueva Zelanda; del mismo modo, todos sus compañeros tenían como principal fuente de ingresos una profesión, arte, ciencia u oficio distinto al fútbol. El equipo oceánico celebró el empate conseguido y repartió el premio correspondiente de $1,000,000.00 entre todos los miembros del club.

💡 ¿Sabías que...? El 24 de junio de 1497, el explorador inglés John Cabot llegó a la costa de lo que hoy es Canadá, marcando el primer contacto europeo con esa parte de América del Norte desde los tiempos de los vikingos. Este viaje es considerado fundamental para el posterior establecimiento de colonias británicas en la región. La expedición de Cabot abrió el camino para la exploración y la conquista del continente por parte de potencias europeas.

En el mundo: 24 de junio de 2026