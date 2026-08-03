Novedades en Netflix: lo imperdible para los amantes del cine y series esta semana

Netflix presenta una serie de nuevos estrenos para la semana del 3 al 9 de agosto, incluyendo tanto series originales como películas. Entre los lanzamientos más destacados se encuentran “Sesame Street: Tormenta en Plaza Sésamo”, que se estrena el 3 de agosto, y “Corazones rebeldes”, disponible desde el 4 de agosto. Además, el 5 de agosto se suman títulos como “Cien años de soledad” y “Pollo a lo grande: Una conspiración de comida rápida”.
Los fanáticos de la plataforma podrán disfrutar también de “Mi vida con los chicos Walter” el 6 de agosto, y de “Gatos callejeros”, de Ricky Gervais, que llega el 7 de agosto. Estas novedades buscan captar la atención de los suscriptores y enriquecer el catálogo de Netflix.
Para la semana siguiente, ya se anticipan más estrenos, entre los que se encuentran “Nando entre dos mundos: Una película de Sintonía” el 12 de agosto, y “Un hijo propio” junto a “Mi brillante carrera”, ambos programados para el 13 de agosto.