Abuela asume tutela de tres niños tras tragedia familiar en La Rioja

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El Juzgado de Familia, Niños, Niñas, Adolescentes y Adultos Mayores N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial, bajo la dirección de la jueza Dra. Alicia Valdez, otorgó la tutela de tres niños a su abuela materna. Esta decisión se enmarca en una intervención de la Dirección General de Niñez y Adolescencia, que busca resguardar el interés superior de los menores.

La solicitud fue presentada el 25 de marzo de 2026 por la directora de la dependencia, Dra. Belén Carrizo. Durante el proceso, la Defensora Oficial de Niños, Niñas, Adolescentes e Incapaces, Dra. Ana Laura Bazán, no objetó la medida solicitada. La jueza evaluó las condiciones de idoneidad de la abuela, lo que llevó a considerar que la tutela era la opción más adecuada.

La magistrada aplicó los principios de la Ley Provincial N° 10.612, lo que permitió una resolución ágil, priorizando una respuesta efectiva. La abuela fue habilitada para gestionar, cobrar y administrar beneficios sociales, así como para realizar el cambio de titularidad correspondiente.

El fallo también estableció que la Dirección General de Niñez y Adolescencia continuará brindando seguimiento y acompañamiento al grupo familiar, asegurando el pleno ejercicio de los derechos de los niños hasta que alcancen la mayoría de edad. Esta resolución refleja un enfoque de protección integral en el fuero de familia.