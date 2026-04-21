Martes, 21 de Abril 2026
Actividades culturales en La Rioja: tres funciones destacadas en el Teatro de la Ciudad este fin de semana
La Rioja

Actividades culturales en La Rioja: tres funciones destacadas en el Teatro de la Ciudad este fin de semana

Este fin de semana, el Teatro de la Ciudad de La Rioja ofrece un variado programa cultural: humor, música en vivo y clásicos de la música nacional, con entradas desde $25.000. ¡No te lo pierdas!

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El Teatro de la Ciudad de La Rioja albergará una serie de eventos culturales que enriquecerán la oferta de entretenimiento local. Este sábado a las 21.00, el comediante Camilo Nicolás presentará su espectáculo "Es por ahí", donde abordará con humor temas cotidianos como el paso del tiempo y las redes sociales. Las entradas están disponibles en ALPOGO.COM a un precio de $25.000.

El domingo, a las 20.00, Sergio Feferovich ofrecerá su espectáculo "La música de las ideas", marcando su debut en este teatro. La propuesta combina música en vivo, humor e interacción con el público, con entradas que oscilan entre $38.000 y $42.000, según la ubicación, disponibles en ENTRADAWEB.COM.

Finalmente, el viernes 8 de mayo a las 21.00, Roque Narvaja regresará al escenario con "Un amante de cartón", interpretando clásicos que han dejado huella en varias generaciones. Las entradas para este evento se pueden adquirir en PLATEAUNOTICKETS.COM, con precios de $45.000 para Pulman y $55.000 para Platea.

Estas actividades reflejan el compromiso del teatro con la cultura y el entretenimiento, promoviendo la integración social y el disfrute colectivo.

Etiquetas: la rioja teatro de la ciudad comedia eventos culturales entretenimiento espectáculos
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